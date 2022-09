Covid. Sospesa didattica in presenza anche per scuola secondaria di primo grado IC Don Milani

CATANZARO 2 NOV - Si aggiunge una nuova ordinanza a quelle già emesse dal sindaco per la sospensione delle attività didattiche in presenza in alcuni plessi cittadini. A seguito della segnalazione da parte della dirigente scolastica su criticità legate a possibili casi di contagio da covid-19, è stata disposta l’attivazione della didattica digitale integrata dal 3 al 7 novembre nelle classi della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo Don Milani, ubicate nel plesso Ipsia, e in una classe dello stesso grado nella sede don Milani di viale degli Angioini. Il provvedimento è stato adottato a scopo precauzionale in attesa di opportune verifiche da parte delle autorità sanitarie competenti.