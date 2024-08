“Da Cassandra a Medea, da Tosca a Turandot: donne di amore e di sangue”: al Parco Arheologico di Sibari la nuova produzione di create danza per “Sybaris Arte”, la rassegna diA d’Arte.

Nuovo importante appuntamento per Armonie d’Arte nel suggestivo e potente Parco Archeologico di Sibari con “Sybaris Arte”, una rassegna ideata, curata e promossa dalla Fondazione Armonie d'Arte ma voluta e sostenuta dalla Direzione del MIC Museo e Parco archeologico di Sibari, all'interno del suo più grande progetto #SIBARINPROGRESS.

Domani, sabato 24 agosto, è la volta della danza contemporanea e della compagnia Create Danza con lo spettacolo “Da Cassandra a Medea, da Tosca a Turandot: Donne di amore e di sangue”.

Uno spettacolo di forte portata – e non solo artistica - che porta in scena il repertorio della mitologia nella creatività contemporanea, su un tema forte in evidenza in questo periodo storico – la donna - e su cui anche il Parco di Sibari si spende e un importante anniversario dell’arte italiana, il centenario pucciniano.

Una nuova produzione originale di danza contemporanea e arti performative aeree, in prima nazionale, per la regia e coreografie di Filippo Stabile (tra i più interessanti coreografi italiani under 35) che connette simboli femminili del tempo antico e moderno, oggi ancora drammaticamente attuali.

Quindici danzatori, atleti e performers, tratteranno i temi delle eroine, sanguinarie e passionali, protagoniste di ogni tempo, dalla tragedia greca alle opere liriche pucciniane, sul fil rouge dell’amore e della libertà.

Il rapporto vittima-carnefice, quello tra Scarpia e Tosca, l’uomo che insegna alla donna ad amare, come Turandot, passando per Medea, la donna libera, che uccide i propri figli pur di affrancarsi dalla tossicità dell’uomo. E ancora Cassandra, visionaria donna d’amore per la sua patria, capace di sconfiggere la guerra non attraverso il conflitto ma attraverso la consapevolezza.

Il tutto in una location di grande impatto emotivo, il Parco archeologico di Sibari, ricco di suggestioni, evocazioni, dove anche la musica farà la sua parte, con la rielaborazione in chiave contemporanea di Puccini e Arvo Pärt.

“Sono felice di tornare al “Parco del Cavallo” di Sibari dopo il grande successo dello scorso anno con la produzione originale PHAOS – afferma Stabile - Anche questa volta, CreateDanza continua la sua missione per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, e lo fa portando in scena temi e valori classici nella contemporaneità”.

Cosi Sybaris Art é pensata per amplificare la possibile intersezione tra mondo antico, pietre millenarie e tematiche artistico culturali contemporanee, rappresentando un modo armonico di contribuire alla qualificazione della visita o della permanenza, come un’esperienza particolare di valore da conservare e raccontare.

Gli eventi di Sybaris Art (e, quindi, anche “Da Cassandra a Medea a Tosca a Turandot”) sono ad ingresso gratuito per i possessori della communitycard PAS o, comunque, ricompreso nel costo del biglietto di accesso al Parco. Servizio navetta gratuito a partire da due ore prima del concerto, con corse ogni 30 minuti.

Più info sui siti e sui canali social dedicati, con l’hashtag #sibarinprogress.