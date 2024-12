Da oggi online il video di “LO PTERODATTILO GIOVANNI”, il brano musicato da GIOVANNI NUTI con il testo della poesia di GIORGIO MANGANELLI.

Da oggi, giovedì 12 dicembre, è online il video di “LO PTERODATTILO GIOVANNI”, il brano musicato da GIOVANNI NUTI con il testo della poesia di GIORGIO MANGANELLI, in cui è rappresentata la complessa relazione, passionale e intellettuale, tra ALDA MERINI e lo scrittore esponente della neoavanguardia.

Il video, con la regia di Matteo Pelletti, è stato realizzato attraverso l'animazione delle illustrazioni di Alessia Carli: https://youtu.be/z_omQxYE0aw.

Le tavole sono in parte originali e in parte tratte dal volume di Alessia Carli “Alda” (Balena Gobba Ed., 2024 – per gentile concessione della casa editrice). Il regista ha giocato sui contrasti cromatici (il nero e i toni scuri per rappresentare il mondo di Giorgio Manganelli e quello del suo alter ego dello pterodattilo Giovanni e il rosso per rappresentare l’universo passionale di Alda Merini), sull’intrecciarsi degli elementi (aria, terra e acqua) e sulla contaminazione tra alto e basso, sublime e corporeo.

«Ricordo - dichiara Giovanni Nuti - che Alda Merini riconosceva facilmente sé stessa nella donna evocata in questa poesia di Giorgio Manganelli con tratti un po’ inquietanti da carnefice e ne era estremamente divertita. Per questo con Matteo Pelletti abbiamo pensato di adottare una chiave grottesca enfatizzando questa immagine di donna sirena che seduce e vessa lo pterodattilo Giovanni, alter ego di Giorgio Manganelli, che fu legato alla giovanissima poetessa da una tempestosa relazione in cui il “professore” era come sopraffatto dalla sua energia e dalla sua passione. Le tavole di Alessia Carli, una talentuosa illustratrice trentina dallo stile arcaico e “viscerale” ci sono sembrate molto adatte a rappresentare l’anacronismo vivente di un animale preistorico e questa specie di ménage à trois tra Merini, Manganelli e lo pterodattilo Giovanni».

Il brano “LO PTERODATTILO GIOVANNI” è interpretato da GIOVANNI NUTI, con la partecipazione dei cantanti lirici Edoardo Francesconi (tenore) e Davide Rocca (baritono). Pubblicato da Nar International, prodotto da Mario Limongelli e Paolo Recalcati, arrangiamento e produzione artistica di Josè Orlando Luciano, anticipa l’album di prossima uscita con poesie di Alda Merini (alcune inedite) e di Giorgio Manganelli.

GIOVANNI NUTI, compositore e interprete, è stato legato ad Alda Merini in un sodalizio durato 16 anni che la poetessa chiamava “matrimonio artistico” e da cui sono nati spettacoli e molte canzoni. Ha collaborato e calcato il palcoscenico “nel nome di Alda Merini" anche con Milva, Valentina Cortese, Lucia Bosè, Monica Guerritore e Carla Fracci. Giovanni Nuti ha composto e interpretato anche “Lirica antica”, la canzone originale della colonna sonora del film “Folle d’amore - Alda Merini” con la regia di Roberto Faenza, trasmesso su Rai1 a marzo 2024.