Dal Festival all’abbandono: Via Marco Polo di Lido merita di più

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

I residenti del quartiere Lido di Catanzaro, e in particolare di via Marco Polo, rivolgono un appello urgente all’Amministrazione Comunale affinché si proceda immediatamente con un intervento di diserbo e pulizia dell’area adiacente alla strada, dove ogni giovedì si svolge il tradizionale mercatino rionale.

Negli anni passati, la presenza del Magna Graecia Film Festival garantiva una periodica bonifica e manutenzione del verde, permettendo ai cittadini di vivere in un ambiente più sicuro e decoroso. Oggi, invece, la situazione è profondamente cambiata.

Come si evince dalle foto, l’area è completamente invasa da sterpaglie alte e secche, che rappresentano un grave pericolo soprattutto in queste giornate di caldo intenso. I residenti temono seriamente il rischio di incendi, che potrebbero scatenarsi facilmente mettendo a repentaglio le automobili in sosta e la sicurezza delle abitazioni vicine.

Inoltre, la zona interessata si trova nelle immediate vicinanze della scuola elementare area Porto, un luogo sensibile per il quale è doverosa un’attenzione particolare anche durante il periodo di chiusura estiva.

La preoccupazione cresce giorno dopo giorno e, senza un intervento tempestivo, basterebbe una scintilla per provocare danni incalcolabili.

Chiediamo pertanto un pronto intervento da parte degli enti preposti per ridare decoro e sicurezza a una zona che, ogni settimana, accoglie centinaia di persone tra residenti, visitatori e commercianti.

I residenti di via Marco Polo del quartiere Lido di Catanzaro

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti? Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti