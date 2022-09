Dalla Basilica Immacolata Santa Messa in diretta su Rai 3, presieduta, Mons. Vincenzo Bertolon

Santa Messa in diretta su RAI TRE, Presieduta dall’Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace, Mons. Vincenzo Bertolone, Presidente della CEC

CATANZARO 25 MAG - Sabato 30 maggio, alle ore 9.00, dalla Basilica dell’Immacolata di Catanzaro, sarà trasmessa in diretta la Santa Messa su Rai Tre.

Presiederà la liturgia eucaristica l’Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace, Mons. Vincenzo Bertolone, Presidente della Conferenza Episcopale Calabra.

L’antica basilica, situata nel cuore della città capoluogo di regione, anche oggi, grazie alle sue pregevoli testimonianze figurative ed alla sua architettura, è un luogo molto caro ai fedeli dell’intero territorio.

Grazie alla Rai e alla sede regionale della Calabria, sabato vivremo un momento di fede in un periodo di prova per tutti: motivo di più per ricordare anche le tante vicende vissute con fede e speranza, come quella triste del 1641, quando sulla città imperversò la peste, causa di tanti dolori e lutti. Ma i catanzaresi si rivolsero con fede all’Immacolata invocando la sua protezione. La peste passò e la comunità attribuì alla Beata Vergine Maria il materno, risolutore aiuto con un voto di affidamento, che si rinnova ogni anno nella solennità dell’Immacolata.