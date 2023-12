Davide Lo Surdo: Un nome che rimarrà nella storia (Biografia)

Davide Lo Surdo (Roma, 24 Luglio 1999) è un chitarrista italiano, considerato come il più veloce chitarrista nella storia della musica per la sua abilità di suonare 129 note al secondo.

La rivista Rolling Stone Brasile lo ha descritto come il chitarrista più veloce di tutta la storia della musica.

La sua chitarra Signature, il modello "DLS1", è stata conferita permanentemente al Museo "Sigal Music Museum", in America, dove sono conservati anche strumenti suonati da Wolfgang Amadeus Mozart e Fryderyk Chopin.

Lo Surdo è stato incluso nel libro dedicato alla storia della musica, "Rock Memories Vol. 2" scritto da Maurizio Baiata, insieme ad artisti leggendari come i Beatles, i Pink Floyd, Jimi Hendrix e John Lennon.

Nato il 24 luglio del 1999, a Roma da sua madre Sandra Giorgio e suo padre Maurizio Lo Surdo, Davide ha scoperto la sua passione per la chitarra alla tenera età di 9 anni. Ispirato dalla sua vicina, ha iniziato a prendere lezioni di chitarra da un prete in una chiesa locale a Roma.

Durante la sua infanzia Davide trascorreva del tempo giocando con Aurora, una bambina vicina di casa sua coetanea. Un giorno Davide vide Aurora suonare semplici accordi con l'aiuto del padre e ne rimase talmente affascinato che chiese loro dove Aurora prendesse lezioni. Aurora ha studiato chitarra all'oratorio del quartiere. La madre di Davide allora lo mandò ad imparare lo strumento all'oratorio dove il parroco del quartiere dava lezioni ai più piccoli. E fu proprio il parroco il primo a capire che Davide aveva un talento fuori dal comune e lo disse subito alla madre. Davide aveva solo 9 anni e dopo pochissimo tempo era già in grado di effettuare rapidi cambi di accordi. Successivamente Lo Surdo iniziò a prendere lezioni di chitarra con vari maestri ma il suo apprendimento fu così veloce che ad un certo punto, annoiato da quello che gli veniva insegnato e che imparava alla velocità della luce, cominciò a studiare da autodidatta guardando video su Youtube. e riproducendo immediatamente ciò che vedeva fare agli altri chitarristi. Davide ha imparato principalmente attraverso l'osservazione. A 13 anni tiene il suo primo concerto “importante” all'Auditorium Parco della Musica di Roma.

Il 20 Novembre 2021, Lo Surdo si è esibito all’evento “Rolling Stone Music & Run" per la celebrazione del 15° anniversario di Rolling Stone Magazine in Brasile, nell'arena "Sambódromo do Anhembi" a San Paolo. Nello stesso anno, GuitarraMX Magazine ha riconosciuto Lo Surdo come il chitarrista più veloce della storia e gli ha dedicato la copertina della loro edizione di luglio 2021. Davide ha intrapreso numerosi tour internazionali, in paesi come India, Messico, Brasile, Bolivia, Stati Uniti d'America, Germania, Svizzera, Regno Unito e il suo paese d'origine, l'Italia. In particolare, il suo tour in Bolivia è stato sponsorizzato da Billboard. Nel corso della sua carriera, ha condiviso il palco con stimati chitarristi tra cui Jeff Loomis, Steve Vai, Mike Stern, Angel Vivaldi, Joel Hoekstra, Doogie White, Mark Boals ed Edu Falaschi. Le sue esibizioni lo hanno portato in luoghi iconici come il "Whisky a Go Go" a Hollywood, in California, dove si è esibito il 26 gennaio 2019. Nel 2019, Lo Surdo è stato premiato ai Sanremo Music Awards a Venezia, in Italia come il chitarrista più veloce di tutti i tempi.