Diocesi Catanzaro-Squillace: insieme verso un'inclusione profonda - Corso di formazione sulla Catechesi

«La catechesi, in modo particolare, è chiamata a scoprire e sperimentare forme coerenti perché ogni persona, con i suoi doni, i suoi limiti e le sue disabilità, anche gravi, possa incontrare nel suo cammino Gesù e abbandonarsi a Lui con fede» (Papa Francesco).

Per questo motivo il settore per la Catechesi inclusiva dell’Ufficio Catechistico diocesano propone un cammino di formazione aperto a tutti ma rivolto specialmente ai catechisti e agli educatori allo scopo di offrire gli strumenti necessari per costruire comunità sempre più inclusive.

Il corso di formazione, di sei ore, per facilitare la partecipazione di tutti sarà in due tempi: inverno/primavera all’Istituto Palazzolo a Catanzaro e nel periodo estate/autunno a Soverato dalle Figlie di Maria Ausiliatrice. Il tema di studio della prima ora è la vita spirituale delle persone con disabilità mentre nella seconda ora i laboratori si concentreranno su due focus di approfondimento: l’autismo e i disturbi dell’apprendimento.

Si inizia il 12 febbraio dalle 17.00 alle 19.00 presso l’Istituto Palazzolo a Catanzaro.

In allegato la Brochure con tutte le indicazioni metodologiche e tutte le indicazioni "necessarie.

Questo il link per l’iscrizione https://forms.gle/8NyFB2DMeCWwPBJL8

Per ulteriori informazioni: [email protected]

p.s. tanti indirizzi mail risultano errati, aiutateci a diffondere l'iniziativa