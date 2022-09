Divampato autocarro sull'autostrada A2 intervento dei Vvf

COSENZA 20 OTT - Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Cosenza è intervenuta questa mattina sull'autostrada A2 del Mediterraneo per incedio autocarro adibito al trasporto di materiale cartaceo.

Il mezzo era in transito sulla corsia nord tra gli svincoli di Rogliano e Cosenza quando per cause accidentali veniva interessato dal rogo. Illeso il conducente che riusciva a condurre il mezzo sino ad una piazzola di sosta evitando disagi alla viabilità. Lo stesso provvedeva altresì ad allertare i soccorsi.

Sul posto polizia stradale per gli adempimenti di competenza.