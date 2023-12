Don Francesco Cristofaro Celebra la Festa dei Santi e dei Defunti con una Puntata Speciale di "Fatti per il Cielo" Video

Domenica 5 Novembre su Tele Radio Padre Pio andrà in onda una puntata speciale del programma "Fatti per il Cielo" dedicata ai Santi e ai Defunti, sempre magistralmente condotta da Don Francesco Cristofaro avrà ospiti: Don Gesualdo De Luca e Massimiliano Ferragina.



In questa puntata, il pubblico avrà l'opportunità di esplorare la ricca tradizione della venerazione dei Santi e di ricordare i cari defunti in un momento di riflessione e preghiera. Don Francesco Cristofaro guiderà la discussione e condividerà le sue profonde riflessioni su questi temi spirituali.

Non perdete questo appuntamento straordinario! "Fatti per il Cielo" andrà in onda su Tele Radio Padre Pio domenica 5 novembre alle 8:40 del mattino ed in replica alle 15:25 del pomeriggio, sul canale 145 del digitale terrestre. Sarà un'occasione per approfondire la nostra fede, onorare i Santi e ricordare i nostri cari defunti.

VIDEO