Donne e Diritti. Protesta all'ASP di Cosenza e all'Ospedale di Sa Giovanni in Fiore.

SAN GIOVANNI IN FIORE 18 GIUG - Oggi 18 Giugno giornata di grande protesta per l'ospedale di San Giovanni in Fiore. Si è svolto a Cosenza un Si-In ed è in corso, e resterà permanente, un Sit-in all'ospedale di Sangiovanni.

Stamattina abbiamo incontrato il Commissario La Regina che ringraziamo per la sua disponibilità e gentilezza, dal quale abbiamo ottenuto risposte certe e positive per il nostro presidio ospedaliero.

Dell'ampio focus abbiamo posto l'attenzione sui tre punti più urgenti: L'invio dei due medici presso il reparto di medicina, perché senza di questi il reparto chiude. La riapertura dell'ambulatorio cardiologico che sarà curato dalla Dottoressa Vencia e l'invio dell'anestesista al Pronto Soccorso.

Ci siamo riservate di affrontare, in un prossimo incontro, l'andamento delle situazioni dei consultori e degli ecografi. Si ringraziano le forze politiche ed istituzionali che hanno preso parte al nostro Sit-in che continuerà ad oltranza.