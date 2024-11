Dopo il successo a Catanzaro, il Musical Grease stasera e domani al Teatro Cilea di Reggio Calabria

Arriva stasera al Teatro Cilea di Reggio Calabria il nuovo spettacolare tour di Grease, il celeberrimo musical di Jim Jacobs e Warren Casey prodotto dalla Compagnia della Rancia, con la regia di Saverio Marconi e quella associata di Mauro Simone.

L’esplosivo spettacolo, che durerà circa due ore e trenta, inizierà alle ore 21:00 e sarà replicato anche domani sera. I biglietti sono disponibili su ticketone.it e presso la biglietteria del teatro dalle ore 18:00.

Le lunghe standing ovation con tutto il teatro a cantare e ballare, che hanno suggellato il successo di questo travolgente musical al Teatro Politeama di Catanzaro, sono destinate a ripetersi anche nel teatro reggino, pronto a vivere due grandi serate a ritmo di rock’n’roll, con brani intramontabili come lo stesso “Grease”, “Sandy”, “Summer Nights”, “Greased Lightnin’”, “You’re The One That I Want” e tutti gli altri successi del film cult con John Travolta e Olivia Newton John.

L’evento fa parte del ricchissimo programma di Fatti di Musica 2024, la 38° edizione dello storico Festival-Premio del Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna, che a Catanzaro ha premiato la produzione della “Compagnia della Rancia” con il Riccio d’Argento dell’orafo Gerardo Sacco, oscar del Festival, nella sezione “Migliori Musical Internazionali”.

Quello che arriva anche a Reggio è davvero un musical imponente, realizzato in modo impeccabile, con un cast straordinario di attori, cantanti, ballerini, performers, guidato da Eleonora Buccarini nei panni di Sandy e Tommaso Pieropan in quelli di Danny. Uno spettacolo imperdibile, impreziosito dalle spettacolari coreografie di Gillian Bruce e da splendidi giochi di luci disegnati da Valerio Tiberi insieme ad Emanuele Agliati e Francesco Vignati, dagli oltre 80 costumi sgargianti di Chiara Donato e dall’allestimento scenotecnico mobile di grandissimo impatto visivo di Gabriele Moreschi.

“Dopo il clamoroso successo del Reggio Live Fest, con oltre centomila persone in sette giorni, mi fa piacere chiudere la stagione al Cilea con una grande festa come Grease. Reggio – afferma Pegna – è da oltre trent’anni una tappa obbligata per i live più belli dei miei festival, spesso eventi unici e davvero irripetibili, come furono i concerti di Sting, Elton John, Mark Knopfler, ma anche eccezionali opere musicali, come Notre Dame De Paris, la Divina Commedia e tante altre che arriveranno, a cominciare da Van Gogh Cafè, un’Opera musical immersiva di rara bellezza che sarà al Cilea il 4 e 5 marzo del prossimo anno. Ringrazio il sindaco Giuseppe Falcomatà per il suo Patrocinio e il sostegno al Reggio Live Fest, che tornerà il prossimo settembre, e al Calabria Fest Rai Tutta Italiana, di cui sono direttore artistico, che si effettuerà al Cilea nei giorni 8, 9 e 10 maggio. Ricordo, infine, anche lo spettacolo Me Contro Te, che riempirà di famiglie e bambini il Palacalafiore nei giorni 12 e 13 aprile. A stasera e domani con Grease!”.

Fatti di Musica 2024 è tra gli “Eventi di Promozione Culturale 2024 della Regione Calabria, Pac 2014/2020, az. 6.8.3 – brand Calabria Straordinaria”.