Dopo nubifragio crolla ponte nel crotonese. Nessun ferito. Disagi per pioggia a Palermo e Eolie

Dopo nubifragio crolla ponte nel crotonese. Nessun ferito. Disagi per pioggia a Palermo, le Eolie isolate

CROTONE, 22 NOV - Attenuatasi l'intensità delle piogge, e passata di conseguenza la grande paura, si comincia a fare la conta dei danni per il nubifragio che ieri e in parte anche nella giornata odierna ha colpito una vasta area del crotonese, territorio che già convive con l'incubo delle alluvioni dopo quella che nel 1996 provocò la morte di sei persone, oltre a danni e devastazioni enormi.



A Melissa un ponte ha ceduto alle piogge ed è crollato. Non ci sono stati feriti poiché la strada lungo la quale si trova il ponte crollato é un'arteria secondaria, ma in ogni caso si é sfiorata la tragedia. Già domani la Giunta regionale dovrebbe chiedere al Governo la dichiarazione dello stato di calamità naturale che consentirà il ristoro dei danni provocati dal nubifragio. Danni che, secondo le prime stime, ammontano a diversi milioni di euro.



Il premier Giuseppe Conte ha detto che segue "con massima attenzione l'evolversi della situazione in Calabria, colpita in queste ore da violenti nubifragi". Ha quindi spiegato che domani il capo della Protezione Civile Borrelli "sarà a Crotone per una prima stima dei danni. Dal Governo tutto il sostegno necessario al territorio e ai cittadini calabresi".



In Calabria si recherà domani anche il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, che oltre a visitare con Borrelli le zone colpite dal maltempo, presiederà alle 13, a Catanzaro, la Conferenza Unificata e la Stato-Regioni. Intanto in Calabria continua a piovere anche se in maniera meno intensa. La situazione, comunque, si mantiene critica. Per un breve lasso di tempo é stato interrotto il traffico sulla statale 106 jonica all'altezza del ponte sul fiume Neto, "osservato speciale" in queste ore poiché non dà garanzie assolute di stabilità.



Disagi, di conseguenza, per il traffico, deviato sulla viabilità locale. Sulla situazione del maltempo in Calabria é intervenuto anche il leader della Lega. "Invece di nominare Commissari alla Sanità che scappano o di insultare Jole Santelli - ha scritto Matteo Salvini su Twitter - spero che chi è al governo mandi subito in Calabria tutti i mezzi, i soldi e gli uomini necessari.



Un abbraccio a tutte le comunità duramente colpite dal maltempo". Un allarme sui danni provocati dal nubifragio soprattutto al settore dell'agricoltura é stato lanciato da Confagricoltura e da Coldiretti. Allarme motivato dal fatto che proprio il Crotonese è un'area che si caratterizza per un'elevata attività agricola. Basti pensare che oltre ottocento ettari di terreno sono coltivati a finocchi, prodotto che potrebbe avere subito gravi danni a causa dell'enorme quantità di acqua che ha invaso i campi. Situazione critica per il maltempo anche in Sicilia. A Palermo molte le strade allagate. Difficoltà nei collegamenti marittimi con le Isole Eolie, rimaste isolate.