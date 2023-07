Droga: Sequestrati 360 grammi di marijuana nascosti in auto: arrestato a Vibo Valentia. I dettagli

Droga: trovato con 360 grammi di marijuana in auto,arrestato. Vibo, stupefacente nascosto in confezioni di alimenti e bevande

VIBO VALENTIA, 10 LUG - Nascondeva in auto più di 360 grammi di marijuana.

Un uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari dalla Polizia di Stato a Vibo Valentia con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I poliziotti della Squadra mobile, nell'ambito delle attività di servizio, dopo avere notato un'autovettura stazionare a bordo strada si sono avvicinati e hanno controllato il conducente che è risultato, come era già avvenuto in passato, sprovvisto della patente di guida. Insospettiti dal suo comportamento hanno deciso di effettuare una perquisizione del veicolo trovando all'interno di un cartone per succo di frutta che era stato poggiato assieme ad altri alimenti nel sedile posteriore dell'auto, oltre tre etti di droga distribuiti all'interno di altre scatole e barattoli tutti sigillati come fossero stati appena acquistati. Inoltre nel bagagliaio della vettura sono state trovate 50 bustine di plastica trasparente utilizzabili per il confezionamento delle dosi.

All'uomo è stato imposto l'obbligo di dimora nel comune di residenza. L'auto è stata sottoposta a fermo amministrativo. (Ansa).