Crotone Droga: in 2 buste, un chilo di marijuana nascosta in ex scuola, sequestro.

CROTONE, 22 APR - Un chilo di marijuana è stato scoperto e sequestrato dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Crotone nei locali abbandonati dell'istituto scolastico "Gravina". La sostanza stupefacente, contenuta in due buste di cellophane, era stata nascosta, al primo piano dell'edificio, assieme a tre bilancini digitali perfettamente funzionanti.



Gli agenti, nell'ambito di un'attività di controllo del territorio, hanno deciso di perquisire l'interno dell'ex scuola dopo avere notato la presenza di alcune persone con precedenti che presidiavano l'esterno, luogo abitualmente frequentato da tossicodipendenti e malviventi. Successivamente, nei vicoli del quartiere Acquabona, sono stati trovati, all'interno di un'intercapedine, altri 25 grammi di marijuana, un altro bilancino digitale e materiale utile al confezionamento.