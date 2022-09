Due ministri al posto Fioramonti. scuola Azzolini e ricerca Manfredi

Due ministri per Fioramonti, Conte dice no a nuovi gruppi divise scuola e ricerca, per M5s e Pd Azzolini e Manfredi

ROMA 29 DIC - Due ministri al posto di Fioramonti. Scuola e Ricerca di nuovo separati dopo 11 anni per Lucia Azzolini del M5s e Gaetano Manfredi, presidente dei rettori, indicato dal Pd. L'annuncio di Conte nella conferenza stampa di fine anno.



Nè un governo-ter nè un nuovo partito nè nuovi gruppi per sostenerlo, dice il premier che cerca invece il rilancio della maggioranza che c'è. 'Finora abbiamo corso i 100 metri, da gennaio ci aspetta una maratona di 3 anni'. Serve quindi un'agenda fino al 2023: riforme del fisco e della giustizia, modifica dei decreti sicurezza, revoca delle concessioni. Ma niente flat tax o rimodulazione delle aliquote Iva.



Invece, nuove misure anti-evasione per 'pagare meno tasse'. Scontro con Salvini sui migranti. 'Insidioso come interpreta la sua leadership, con slabbrature e strappi istituzionali', dice.