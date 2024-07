È disponibile in digitale “CARONTE”, il nuovo brano del rapper di origine nigeriana FRE

È disponibile sulle piattaforme digitali e in digital download “CARONTE”, il nuovo brano di FRE e GIOVANNI DI BERNARDO.

“Caronte” è un brano introspettivo che, attraverso la metafora del mitologico traghettatore dell’Ade, esplora l'ipocrisia della società criticando il denaro ed il peso che esso ha nell’organizzazione sociale. Fre si apre in uno sfogo personale, riflettendo sul mondo e sulle pressioni che è stato costretto a subire. Inizialmente l’artista si schiera contro Caronte e le false anime che lo circondano, sostenendo di essere riuscito a cambiare il proprio destino senza aiuti o compromessi. Tuttavia, nel finale, Fre perde ogni speranza e contatto con il mondo, diventando egli stesso ciò che combatteva e detestava.

«Caronte" è una riflessione profonda sul viaggio della vita e sulle emozioni che ci accompagnano lungo il cammino – dichiara Fre – questo brano mi ha permesso di confrontarmi con le mie paure e speranze più intime».

La canzone è distribuita da Universal Music e prodotta dal compositore di musica orchestrale e cinematografica Giovanni di Bernardo, giovane talento che con il primo singolo ha superato il milione di streaming tra Spotify e YouTube, entrando meritatamente alla trentaduesima posizione nella top 100 dei brani più ascoltati su YouTube in Italia.

«Caronte rompe gli schemi, non è la solita canzone ed è questo che la rende unica – spiega Giovanni Di Bernardo - Non avendo un ritornello, permette di assaporarne ogni istante perché sai che non tornerà. Un po' come la vita, Caronte viene e ti trasporta con le sue emozioni, fino alla fine».