È disponibile in digitale “WANNA BE LOVED”, il nuovo singolo della country rock band da milioni di stream RED CLAY STRAYS

È disponibile in digitale “WANNA BE LOVED”(https://sme.lnk.to/WannaBeLoved), il nuovo singolo della country rock band da milioni di stream RED CLAY STRAYS.

Il brano anticipa il loro attesissimo nuovo album “Made by These Moments” in uscita il 26 luglio.

Online il videoclip ufficiale: https://www.youtube.com/watch?v=tKSRUjwMLxk

Prodotto dal producer vincitore di un Grammy Award Dave Cobb (Chris Stapleton, Jason Isbell) e registrato al Georgia Mae di Cobb a Savannah, “Made by These Moments” è caratterizzato dal tipico sound della band, che fonde il rock and roll elettrico con l'anima del Sud. In queste 11 tracce, i Red Clay Strays esplorano gli elementi fondamentali della condizione umana, riflettendo su fede, amore e redenzione.

A proposito del nuovo album, il cantante Brandon Coleman afferma: «”Made by These Moments” getta una luce sul superare le battaglie che affrontiamo nella vita, come la solitudine, la depressione e la mancanza di speranza. Ci auguriamo che ascoltiate e riconosciate che il nostro dolore ha uno scopo».

Questa la tracklist dell’album MADE BY THESE MOMENTS:

1. Disaster

2. Wasting Time

3. Wanna Be Loved

4. No One Else Like Me

5. Ramblin’

6. Drowning

7. Devil In My Ear

8. I’m Still Fine

9. On My Knees

10. Moments

11. God Does

Per promuovere la nuova musica, i Red Clay Strays sono stati per la prima volta in televisione in seconda serata al “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” e continueranno il loro tour in autunno con spettacoli da headliner appena confermati al Brooklyn Paramount, al The Wiltern di Los Angeles, al Roadrunner di Boston, al The Fillmore di Philadelphia, al Coca-Cola Roxy di Atlanta, al Mission Ballroom di Denver e al SOMA di San Diego e in tanti altri luoghi ancora.

Le nuove date si aggiungono al già nutrito programma di tournée del 2024 della band, che comprende il debutto da headliner, con il tutto esaurito, per tre serate allo storico Ryman Auditorium di Nashville a settembre, importanti festival come Boston Calling, Railbird Festival, Windy City Smokeout, Austin City Limits e altri ancora e una data di supporto ai Rolling Stone al Gillette Stadium di Foxborough.

Uno dei gruppi musicali in più rapida ascesa, The Red Clay Strays sono Brandon Coleman (voce solista, chitarra), Drew Nix (chitarra elettrica, voce, armonica), Zach Rishel (chitarra elettrica), Andrew Bishop (basso) e John Hall (batteria). Formatosi in Alabama nel 2016, il gruppo è nel bel mezzo di un anno di esplosione, in quanto è stato nominato Emerging Act of the Year agli Americana Music Awards 2024 e continua a ottenere un enorme successo con il singolo “Wondering Why”. Con oltre 100 milioni di streaming, il brano ha trascorso una settimana alla #1 della Viral 50 USA Playlist di Spotify e 6 settimane consecutive alla #1 della classifica Americana Singles. Il brano ha inoltre raggiunto la #84 della Billboard Hot 100 per tutti i generi, la #7 della classifica Hot Rock Songs di Billboard, la #16 della classifica AAA di Billboard e la #18 della classifica Hot Country Songs di Billboard, e continua a raccogliere consensi in tutti i generi.

“Wondering Why” è contenuto nell’album “Moment of Truth” di cui Billboard ha tessuto gli elogi: “La voce ruvida e appassionata del cantante Coleman brilla qui come sempre, sostenuta dall'esemplare musicalità del gruppo”, mentre Rolling Stone ha dichiarato: “la manifestazione musicale della spinta e dell'attrazione tra salvezza e redenzione... Delta blues, honky-tonk grintoso e rockabilly della Sun Records, attraversati da un'oscurità palpabile”. Dopo l'uscita del disco, i Red Clay Strays hanno fatto il loro debutto al Grand Ole Opry e sono stati in tournée in tutto il Paese, tra cui spettacoli con Dierks Bentley, Eric Church, Elle King e Old Crow Medicine Show.

www.redclaystrays.com