Dall'1 dicembre “NEED A HIT”, il nuovo singolo di KUNGS in collaborazione con GERO.

È uscito oggi, venerdì 24 novembre, in digitale “NEED A HIT” (Club Azur/Columbia France/Sony Music), il nuovo singolo dell’hitmaker da oltre 2 MILIARDI di stream KUNGS in collaborazione con l’artista rivelazione francese GERO. Il brano entrerà in rotazione radiofonica venerdì 1° dicembre.

È online anche il videoclip ufficiale che vede protagonisti entrambi gli artisti nel nuovo studio futuristico di Kungs: www.youtube.com/watch?v=7SNBsssg2J4&feature=youtu.be.

Un autentico tributo ai ritmi disco-dance, le sonorità del brano rimandano infatti all’epoca d’oro che ha definito la musica dance degli anni Settanta. “Need A Hit” è un classico del genere dance, realizzato con sample retrò, sintetizzatori vintage e accattivanti linee di basso.

Con questo nuovo singolo, Kungs ha lanciato la sua nuova etichetta discografica (di cui è co-fondatore) Club Azur, che fa parte di Columbia France. In linea con il successo globale della musica elettronica made in France, Club Azur vuole dare spazio alle produzioni della nuova generazione di artisti di musica elettronica, forti della risonanza mondiale della superstar francese. Con il suo sguardo rivolto ai party e ai live (con i party Club Azur già ben consolidati in Francia) e alla diversità degli artisti che rappresenta (tra cui VictorFlash, Upsilone, Saverio, Gero, ecc…), Club Azur vuole fare da traino alla modernità.

THE STORY BEHIND CLUB AZUR

Lockdown parties - Le feste del Club Azur sono state lanciate durante il lockdown attraverso eventi livestream con DJ set, interviste con gli artisti amici, discussioni dal vivo e molto altro ancora.

Live Shows – Le vere feste del Club Azur hanno raccolto migliaia di fan in tutta la Francia dopo la pandemia.

Il secondo album di Kungs, che dà il nome all’etichetta, vanta successi come “Never Going Home”, “Clap Your Hands” e “Fashion”.

Club Azur, l’etichetta discografica di Kungs, è impegnata a valorizzare i talenti elettronici francesi, tra cui Upsilone, Victor Flash, Saverio, Gero e altri.

Il produttore e DJ superstar francese KUNGS ha raggiunto per la prima volta il riconoscimento globale nel 2016 con “This Girl”, che vanta più di 1 MILIARDO di stream, ha raggiunto la vetta delle classifiche in decine di Paesi, ha ricevuto 14 volte la certificazione di diamante ed è il 7° brano più cercato nella storia di Shazam. Il suo album di debutto, “Layers”, ha raggiunto la Top 10 in Francia e nel Regno Unito, con “This Girl” che ha raggiunto la #1 in Francia e Germania, la #2 nel Regno Unito e in Austria, la #8 in Canada e la Top 30 della classifica Billboard negli Stati Uniti. Kungs è diventato un pilastro dei festival EDM aprendo il tour mondiale del 2016 di David Guetta. La sua etichetta discografica Club Azur prende il nome dal suo secondo album pubblicato nel 2022, contenente le hit radiofoniche “Never Going Home”, “Lipstick” e “Clap Your Hands”.

La musica di GERO fonde diversi generi elettronici, uniti con influenze disco, rock e soul. La sua passione per la musica house si è accesa durante il periodo trascorso a Londra, insieme a viaggi a Berlino e in Medio Oriente. Ha iniziato a esibirsi nei club parigini ed europei nel 2020 ed è entrato a far parte della Club Azur Records nel 2023.