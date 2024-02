Eclissi totale di sole: uno spettacolo celeste unico - Ecco quando e da dove vederla.

Scopri quando e dove vedere questo fenomeno astronomico straordinario

Una delle esperienze astronomiche più straordinarie e attese del 2024 è in arrivo: l'eclissi solare totale dell'8 aprile. In questa data, il cielo si trasformerà in uno spettacolo celeste unico. Scopriamo insieme tutti i dettagli su quando e dove poter ammirare questo fenomeno straordinario.

Il 4 aprile 2024, una meravigliosa eclissi di Sole totale si verificherà nel cielo, regalando agli osservatori fortunati un'esperienza indimenticabile. Questo fenomeno è particolarmente straordinario per la sua lunga durata, con un oscuramento completo del disco solare che si protrarrà per oltre 4 minuti e 28,2 secondi nella località più privilegiata, in Messico. Questa eclissi solare rientra nel ristretto club delle eclissi più suggestive ed eccezionali, e sarà la più lunga negli Stati Uniti degli ultimi 100 anni, secondo quanto riportato da Space.com. Il continente più fortunato sarà il Nord America, con l'ombra della Luna che attraverserà Messico, USA e Canada, creando un'incredibile serpentina nel cielo.

Purtroppo, gli appassionati italiani di astronomia dovranno accontentarsi di seguire l'evento tramite le molteplici dirette streaming che saranno sicuramente organizzate. Anche l'Europa sarà in gran parte esclusa da questo spettacolo celeste, con un'eccezione: le Azzorre, un gruppo di isole portoghesi nel cuore dell'Oceano Atlantico, che rappresenteranno il limite estremo occidentale del territorio europeo, potranno ammirare lo spettacolo in modo significativo. Un'eclissi solare parziale sarà visibile anche in alcune regioni del Portogallo continentale, così come in Spagna e nel Regno Unito. Alcune isole settentrionali, come le circumpolari Svalbard, avranno la fortuna di essere parzialmente coinvolte.

Come spiegato da timeanddate.com, l'eclissi di Sole (o Luna) inizia in un punto della Terra e termina in un altro, a causa dei movimenti celesti della Luna intorno alla Terra e della Terra intorno al Sole. Quando il Sole, la Luna e la Terra sono perfettamente allineati, l'ombra proiettata dal disco lunare può oscurare completamente (o quasi) il disco solare, apparentemente di dimensioni simili dalla prospettiva terrestre. Nonostante il Sole sia notevolmente più grande della Luna, la sua distanza maggiore dalla Terra, circa 150 milioni di chilometri, contro i 348.000 chilometri in media della Luna, fa sì che abbiano dimensioni apparenti simili quando visti dalla Terra. Quando la Luna copre completamente il Sole, si verifica un'eclissi totale, che può anche essere anulare se lascia intravedere l'anello di fuoco sulla superficie solare, a seconda della distanza della Luna dalla Terra.

A che ora vedere l'eclissi totale di Sole dell'8 aprile 2024

Per quanto riguarda gli orari dell'eclissi totale di Sole dell'8 aprile 2024, l'eclissi parziale avrà inizio esattamente alle 15:42 (UTC), corrispondenti alle 17:42 ora italiana. La totalità sarà raggiunta circa un'ora dopo, alle 18:38. La fase massima dell'eclissi, con l'oscuramento più prolungato del disco solare, si verificherà alle 20:17 nella regione centro-settentrionale del Messico, dove l'eclissi avrà una durata prossima ai 40 minuti e 30 secondi. Come spiegato dallo scienziato planetario belga Jean Meeus, la durata massima possibile di un'eclissi solare totale è di ben 7 minuti e 32 secondi. L'uscita dalla fase di totalità si verificherà alle 21:55, mentre l'eclissi si concluderà esattamente alle 22:52, coincidendo con la fine dell'eclissi parziale. È importante notare che questi orari si riferiscono all'intero evento astronomico, dalla prima all'ultima località in cui sarà visibile. Ogni regione sulla Terra avrà il suo culmine, determinato dal movimento dell'ombra come illustrato in un'immagine di timeanddate.com.

Le località più fortunate, dove sarà possibile ammirare l'eclissi totale, saranno situate in una lunga striscia tra il Centro America e gli Stati Uniti centro-orientali. Anche alcuni arcipelaghi oceanici, come le isole Cook, Kiribati e Saint Pierre e Miquelon, godranno di questa spettacolare vista. Per quanto riguarda l'Italia, come già detto, non sarà possibile osservare direttamente l'eclissi, ma ciò non significa che non ci saranno altre opportunità emozionanti nel futuro. La prossima eclissi totale di Sole spettacolare e completa prevista in Italia è attesa per il 2 agosto 2027, mentre eclissi parziali più piccole potranno essere ammirate il 29 marzo 2025 e il 12 agosto 2026.

In conclusione, l'eclissi totale di Sole dell'8 aprile 2024 sarà un evento straordinario per gli appassionati di astronomia. Sebbene non sia visibile dall'Italia, le dirette streaming offriranno un modo emozionante per seguirlo in tempo reale. E ricorda, nel mondo dell'astronomia, ci sono sempre nuove opportunità di ammirare il meraviglioso spettacolo del cielo