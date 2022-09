Editing video e trascrizione automatica dell'audio in modo semplice con Filmora

Per promuovere la propria attività e aumentare la conversione sul sito web, è senza dubbio necessario disporre di contenuti in grado di attirare l'attenzione degli utenti.



Per fare ciò, in passato, si usavano le immagini, che rappresentavano il mezzo multimediale più efficace in internet. Oggi, però, la situazione è cambiata, e tutti i grandi marchi, ma anche le piccole realtà, devono necessariamente fare affidamento su contenuti video.



Realizzare un video promozionale per la propria attività non significa solamente fare delle riprese: vuol dire essere in grado di montare, aggiungere audio e sottotitolare i video in maniera efficace e rendere comprensibile e immediato il contenuto per gli utenti.



Infatti, i video che vengono realizzati per scopi promozionali devono avere determinate caratteristiche, tra cui essere brevi, coinvolgenti e molto efficaci nella comunicazione.



Per poter svolgere tutte queste attività, naturalmente, servono strumenti di qualità su cui fare affidamento. Allo stato attuale, vi sono poche piattaforme che consentono di effettuare un editing video in maniera semplice ed efficace, e al contempo rapida. Una di queste è Filmora di Wondershare, azienda che produce software di nuova generazione per accompagnare lo sviluppo di progetti, idee e creatività. A tal proposito, ecco tutto ciò che c'è da sapere su questo tool molto ricco.



Filmora di WonderShare: la suite per editing video perfetta per la propria attività

Una delle esigenze principali di tutti coloro che vogliono fare video promozionali per la propria attività è disporre di modelli preesistenti da riadattare secondo le proprie esigenze. Non tutti, infatti, hanno la possibilità di fare riprese, né in molti casi queste sono strettamente necessarie per poter realizzare un video promozionale efficace e comunicativo.



Il vantaggio di Filmora video editor è che dispone di innumerevoli modelli di video, nonché di effetti che rendono il contenuto più dinamico e divertente. L'aspetto interessante è che tutti questi contenuti sono organizzati in pack, per cui l'utente può navigare tra le collezioni e scaricare quelli che ritiene più adatti alle proprie esigenze. E, come già accennato, vi sono collezioni per tutti i gusti: dalle bandiere alle waves sonore, passando per gli effetti fumo.



Ogni attività, grazie a questi strumenti, può creare il video perfetto per comunicare quali sono vision e mission dell'azienda.



Ovviamente, nei pacchetti sono disponibili anche effetti transizione, comodi da usare in tutte le occasioni. E il tutto è facilmente accessibile all'utente, che con un paio di click, può personalizzare il contenuto in maniera a dir poco unica.



Aggiungere il testo al video con Filmora

Anche se in molti contenuti video è presente una traccia audio che parla, può risultare comodo aggiungere anche un testo scritto, a mo' di sottotitolo, sul quale gli utenti possano contare qualora non abbiano la possibilità di ascoltare l'audio.



Sul web esistono moltissimi programmi per inserire sottotitoli in un video . Alcuni di questi tool per sottotitolare video offrono anche la possibilità di effettuare l'azione automaticamente: in pratica, questi non fanno altro che trascrivere la traccia audio. Pur essendo in linea di massima efficaci, questi tool presentano delle inaccuratezze, e nonostante l'opportunità di modificare il testo trascritto in post-editing, rischiano di rallentare tutto il lavoro.



Anche Filmora di Wondershare dispone dell'opzione per aggiungere automaticamente il testo al video, grazie alla modalità Speech-to-text , che utilizza un approccio basato sul machine learning per inserire il testo più adatto, offrendo inoltre la possibilità di personalizzare gli stili. Inoltre, a differenza di altre alternative, Filmora di Wondershare offre il supporto per ben 16 lingue, e dispone di un'interfaccia intuitiva.



Le altre funzionalità di Filmora