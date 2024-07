Educazione Ambientale in azione: il progetto “Eco-Schools” dell'IC Don Milani-Sala Catanzaro.

Un passo verso la sostenibilità: come la scuola e il Comune di Catanzaro si uniscono per insegnare il valore del “Bene Comune”.

CATANZARO - Con la riunione tenutasi lo scorso 8 aprile ha preso ufficialmente il via il progetto “Eco-Schools” cui l'IC Don Milani-Sala ha aderito accettando la proposta del Comune di Catanzaro.

All’incontro, svolto in modalità online, hanno partecipato la DS Cinzia Emanuela De Luca, i componenti del Consiglio d’Istituto, il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi con la Referente Livia Perri, i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, il Presidente del Circolo Airone-Legambiente CZ dott. Andrea Dominjanni e la Referente del progetto Teresa Cimino.

Dopo il saluto della DS, il minisindaco Giuseppe Deiola, a nome di tutto il CCRR, ha voluto ribadire come tale progetto aiuti a comprendere l’importanza del “Bene Comune” e a difendere il territorio mettendo in pratica piccoli accorgimenti con l’aiuto e la collaborazione delle Amministrazioni locali. L’Assessore comunale alla Cultura Nunzio Belcaro ha espresso il proprio apprezzamento per la presenza di tanti ragazzi dai quali sono arrivati spunti e suggerimenti sulle azioni da intraprendere per far sì che, alla fine del percorso, il nostro Istituto ottenga la Bandiera Verde, rilasciata dalla FEE, che certifica l’impegno in attività di Educazione Ambientale e di Promozione della Sostenibilità attraverso la gestione ecologica dell’Istituto stesso.

Il percorso, come illustrato dalla Referente del Progetto, è costituito da 7 passi: la costituzione di un Eco-Comitato, l’indagine ambientale, il piano d’azione, l’integrazione curricolare, la valutazione e il monitoraggio, l’informazione e il coinvolgimento, l’Eco-Codice. Durante l’incontro si è insediato l’Eco-Comitato, il cui compito è quello di promuovere le attività, decidere le strategie, informare la comunità e divulgare le azioni; è stato inoltre approvato l’Eco Codice in cui sono indicati composizione e compiti del Comitato, obiettivi e finalità del programma, compiti e doveri della Comunità.

L'IC Don Milani Sala e la Comunità tutta attende da tale progetto risultati poderosi, in grado di accendere nelle future generazioni la scintilla di una coscienza civile spendibile in ogni piccolo passo dell'agire quotidiano.