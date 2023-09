Elena Canti Feat. Anto Paga - A Me Basti Tu

…il racconto di un amore giovane…“A me Basti tu” è il nuovo singolo della cantautrice milanese Elena Canti, in featuring con una stella nascente della scena rap italiana contemporanea: Anto Paga, che con la sua Hit “Vorrei Dirti” ha superato i 19 milioni di streaming su Spotify.

Il brano, che porta le firme di Simone Di Leonardo, Anto Paga, Roberto Passoni e Cristian Labelli, è già disponibile nei principali store digitali per l’etichetta discografica Feeling s.r.l. (distribuzione Ingroove - Universal).

Youtube:



-"A me basti tu" descrive una tematica ricorrente nelle giovani generazioni, nei momenti di malinconia a volte basta una persona a colmare ogni vuoto. Il brano è un punto di incontro tra due esperienze personali degli artisti, sottolinea come in un momento di difficoltà in cui si sono trovati solo "quella" persona li faceva sentire "a casa". "A me basti tu" è caratterizzato da un sound estivo nonostante il tema nostalgico espresso da Elena e Anto Paga avvicinandosi a chi sta vivendo questa esperienza.

E’ il racconto di un amore giovane ed ha una melodia orecchiabile. La mia voce e quella di Anto Paga si rincorrono seguendo un ritmo incalzante, ma allo stesso tempo leggero e divertente, costruito su synth e tastiere in stile anni 60, con note riconoscibili e cantabili. Un dialogo tra giovani innamorati che tra incomprensioni e dichiarazioni d'amore, cattura l'orecchio dell'ascoltatore. Sembra pensato apposta per una serata estiva senza pensieri-

Lyrics video e shooting sono realizzati presso Cross Studio a Milano.

