Emanuele Santalena, design esclusivo tra forme, colori e materiali Emanuele Santalena: nuovi importanti traguardi per il giovane designer italiano.

Emanuele Santalena, giovane designer italiano, grazie alle sue proposte innovative, riconoscibili, contemporanee e visionarie è sempre più richiesto nel panorama internazionale.

Santalena nasce a Livorno nel 1996 e nel 2019 consegue la laurea in Disegno Industriale presso la facoltà dell’Università degli Studi Firenze. Nel 2018, prima della fine del percorso Universitario, viene selezionato per un internship come graphic designer alle Nazioni Unite di New York presso il Department of Economic and Social Affair-Digital Government Branch. Qui si occupa di tutto lo sviluppo grafico e digital del dipartimento e nello specifico nella creazione di infographics riassuntive dell’E-Government Survey pubblicazione annuale che raccoglie le conoscenze sulle tendenze e le problematiche globali dell'e-government e sulle pratiche innovative e sul livello di digitalizzazione dei paesi, nonché sulle sfide e le opportunità per lo sviluppo dell'e-government. È proprio a New York che inizia a muovere i suoi primi passi entrando in contatto con artisti, designer, videomaker, agenzie pubblicitarie e studi di designer e architettura. Sicuramente la grande mela offre gli stimoli giusti che porta Emanuele a vivere a pieno ritmo tutte le opportunità cercando di studiare e capire a fondo gli stili più trendy e come il design italiano possa diventare principio dominante nello sviluppo di nuovi concept sia di interior che di prodotti. Il perpetuo dinamismo di New York stimola un continuo flusso di ispirazione nelle forme che lo porta a creare la prima collezione minimalista di prodotti bespoke con l’obiettivo di esaltare l’eleganza e purezza del design.



È proprio nella moltitudine dei contatti sviluppati a New York che avvia la prima collaborazione con un cliente privato per la progettazione di un concept di interior per tre ambienti con la visione di esaltare il concetto dell’arte e design come elementi comunicativi in uno spazio.

Una volta rientrato in Italia dopo la laurea con lode conseguita nel 2019, decide di specializzarsi nella pratica di renderizzazione foto realistica di interni e di prodotti, con l’obiettivo di concepire interni e prodotti sempre più fedeli alla realtà e far si che qualsiasi cliente possa immergersi e visualizzare al pieno ogni dettaglio del progetto. Questo continuo studio sulla cura del dettaglio gli permette di sviluppare ulteriori collaborazioni, di cui alcune ancora attive, con studi di design e architettura con sede a New York, Miami, Montecarlo e Milano.

Nel 2020 decide di fondare il suo marchio fluctoflip con una visione ed un approccio altamente personalizzato ai progetti di interior design e alla produzione di mobili e complementi d'arredo. Ha collaborato per due anni con Bespoke Interior Studio situato in Via Montenapoleone. È co-founder di uno studio a Milano che si occupa principalmente di sviluppo di progetti residenziali e spazi commerciali. Inoltre, al suo interno, ha anche una sezione dedicata allo sviluppo di rendering fotorealistici. All’inizio 2023 lancia la sua collectible design collection ed è rappresentato da Pietra Casa Miami. Attualmente vive tra Milano e New York.

https://www.emanuelesantalena.com