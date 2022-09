Emergenza COVID-19. Appello dei Sindaci della locride

SIDERNO (RC), 08 MARZO - AVVISO IMPORTANTE - EMERGENZA COVID-19 - I SINDACI DELLA LOCRIDE

Tante persone, prese dal panico a seguito della fuga di notizie che ha anticipato la decisione del Governo di isolare parte del nord Italia, stanno rientrando anche sul nostro territorio senza alcun obbligo o prescrizione comportamentale da seguire.

Nelle more che le autorità governative superiori assumano in merito determinazioni e misure condivise a tutela della salute pubblica, rivolgiamo un appello ai nostri corregionali che stanno rientrando a casa e li invitiamo a:

1) COMUNICARE AL MEDICO DI FAMIGLIA E ALLE AUTORITÀ COMPETENTI IL PROPRIO ARRIVO;

2) SCEGLIERE LA QUARANTENA VOLONTARIA COME STRUMENTO DI PROTEZIONE PER TUTTI, E IN PRIMIS PER SE STESSI E I PROPRI CARI;

3) USARE TUTTE LE PRECAUZIONI CONSIGLIATE DAI PROTOCOLLI NELLE RELAZIONI INTERPERSONALI.

È il momento della RESPONSABILITÀ. È il momento di RISPETTARE LE REGOLE per il bene di tutti.

Invitiamo, inoltre, tutti i nostri cittadini ad assumere tutte le necessarie precauzioni.

Tenere comportamenti responsabili rispettando le precauzioni del caso è interesse di tutti e del territorio della Locride in particolare, tenuto conto della fragilità delle strutture sanitarie presenti.

DOBBIAMO PARTECIPARE ATTIVAMENTE E CON SERIETÀ ALLA STRATEGIA DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO.

Si ricorda che l’art. 4 del DPCM 8 marzo 2020 prevede che il mancato rispetto degli obblighi previsti dallo stesso decreto (tra cui l’entrata e l’uscita dalle province indicate) costituisce grave reato punibile ai sensi dell’art. 650 del codice penale (arresto fino a tre mesi).

GRAZIE!

I SINDACI DELLA LOCRIDE