Enrico Brignola dell'US Catanzaro 1929: il cammino verso il successo nella Serie B. Video

Enrico Brignola dell'US Catanzaro 1929: ambizioni e adattamenti nel campionato di Serie B





Il centrocampista dell'US Catanzaro 1929, Enrico Brignola, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Enrico Brignola in cui ha discusso vari aspetti della squadra e della sua situazione personale. Brignola ha iniziato parlando della continuità nella squadra, sottolineando che lui e i suoi compagni stanno cercando di trovare la giusta coesione nel campionato di Serie B, che è notevolmente più competitivo rispetto alla Serie C. Ha evidenziato l'importanza di essere attenti quando hanno il possesso di palla e di evitare errori costosi, come quelli fatti nella partita contro il Parma.





Quando gli è stata posta la domanda sul suo ruolo e sulle scelte del mister, Brignola ha affermato che pur non giocando molto, rispetta le decisioni del tecnico e cerca sempre di dare il massimo in allenamento. Ha dichiarato di sentirsi fisicamente in forma e pronto a giocare quando chiamato in causa. Ha anche commentato il cambiamento del suo ruolo rispetto alla stagione precedente, affermando che si trova meglio in una posizione più avanzata.





Enrico Brignola ha anche condiviso la sua emozione riguardo al sostegno dei tifosi durante la sconfitta contro il Parma, sottolineando la gratitudine per il loro appoggio nonostante il risultato negativo. Riguardo al campionato di Serie B, ha riconosciuto la sua competitività, con tutte le squadre che possono rappresentare una sfida. Ha sottolineato l'importanza di prepararsi bene per ogni partita e di cercare di ottenere il massimo da ogni occasione.





Infine, Brignola ha affrontato la questione della sconfitta e ha dichiarato che la squadra sta lavorando sugli errori commessi per non ripeterli. Ha ribadito la sua determinazione a dare il massimo, sia nel suo ruolo attuale che in qualsiasi altro, per dimostrare il suo valore e aiutare la squadra a ottenere risultati positivi. Brignola ha concluso sottolineando l'importanza di essere una squadra unita e di cercare di minimizzare gli errori per avere successo nel difficile campionato di Serie B.