Esame Avvocato 2023: si ritorna alle prove scritte

Doccia fredda per i praticanti avvocati che parteciperanno all’esame di abilitazione per la professione forense. Secondo la circolare diramata nelle scorse ore dal Ministero della Giustizia, nella sessione 2023 torneranno le tre prove scritte il cui superamento permetterà di accedere all’orale.

Difatti, nel primo periodo dell’emergenza Covid-19, il Governo Conte aveva deciso temporaneamente per un cambio di rotta in tal senso, soprattutto per evitare gli assembramenti nelle sedi prescelte, considerando l’alto numero di candidati. Pertanto, i famigerati scritti vennero sostituiti con il cosiddetto “orale rafforzato” che si è svolto nel corso delle sessioni 2020, 2021 e 2022 e mantenuto successivamente anche durante l’Esecutivo Draghi.

Il regime eccezionale, però, è terminato e quindi l’esame verrà effettuato in osservanza delle regole vigenti prima della pandemia. Inoltre, il Ministero della Giustizia ha invitato i presidenti delle Corti d’Appello, data l’imminente emanazione del bando, a verificare i locali nei quali espletare le prove scritte che saranno in programma dall’11 al 15 dicembre 2023.

Valentina Noto