Espandi Orizzonti: un corso gratuito a Catanzaro per sviluppare la mobilità internazionale nella scuola

Esperienze di mobilità internazionale nella Scuola: a Catanzaro un corso gratuito di formazione per docenti e dirigenti scolastici ad opera di Intercultura.

Si è svolto presso la sede centrale dell’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “PETRUCCI-FERRARIS-MARESCA” un corso gratuito di formazione della durata di 4 ore tenuto dalla formatrice di Intercultura, Fernanda Esposito e destinato a Dirigenti scolastici e docenti. Obiettivo dell’incontro quello di offrire gli strumenti per aiutare le scuole a mettere a sistema le esperienze di mobilità studentesca internazionale. In particolare, sono stati messi in risalto i valori e le sfide dell'educazione interculturale e la ricaduta positiva sull'intera comunità scolastica.

Il corso, sviluppato da Intercultura ODV, in collaborazione con Fondazione Intercultura ets ha quale obiettivo principale promuovere una buona cultura della mobilità studentesca internazionale individuale e ha fornito una cornice di riferimento pedagogica e normativa, degli strumenti per organizzarla, gestirla e valutarla, un quadro delle principali azioni da mettere in campo e la tempistica dei programmi all’estero e di ospitalità.

L’Istituto “Petrucci-Ferraris-Maresca”, diretto dalla Dirigente Scolastica Elisabetta Zaccone, collabora già da tempo con Intercultura: è stato sede, nel novembre scorso, del concorso per la selezione degli studenti in partenza per l'estero delle province di Cosenza, Catanzaro e Crotone e ospiterà nel mese di marzo una delegazione formata da 6 studenti stranieri, in Italia già dal mese di settembre.