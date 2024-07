Esperienze Interculturali all’IT "Chimirri”: Un ponte tra culture a Catanzaro

L'Istituto Tecnico Tecnologico "Chimirri" si apre al mondo accogliendo studenti stranieri e promuovendo scambi culturali per arricchire l'esperienza formativa degli studenti italiani e stranieri.



CATANZARO - L'Istituto Tecnico Tecnologico "Chimirri", diretto dal Dirigente Scolastico prof. Roberto Caroleo, diventa sempre più scuola interculturale: nei mesi di dicembre e gennaio ha infatti aperto le proprie porte ad una studentessa proveniente dall'Australia, Miranda, giunta in Italia grazie all'associazione Intercultura per un'esperienza di studio bimestrale.

Miranda, sotto la guida della tutor scolastica, prof.ssa Antonella Ettorre, ha preso parte alle attività didattiche del Chimirri, ha partecipato alle uscite didattiche e in 2 mesi è riuscita anche ad imparare un po' di italiano grazie al supporto dei suoi compagni italiani, dei docenti e dei membri della sua famiglia ospitante. Ha anche imparato a conoscere il sistema scolastico italiano e ha fatto conoscere il proprio agli studenti italiani.

Intercultura consente a studenti stranieri di vivere esperienze di studio in Italia e allo stesso tempo consente agli studenti italiani di vivere le stesse esperienze all'estero. L'età per poter fare fare queste esperienze va dai 15 ai 17 anni, età in cui ancora la personalità dei ragazzi è in evoluzione e presenta componenti quali curiosità, flessibilità e interesse.

Attraverso un'esperienza di studio guidata in una cultura diversa dalla propria i giovani imparano a relativizzare le proprie conoscenze e a percepire le differenze come ricchezza.

Il Chimirri ha in serbo altre esperienze interculturali in questo e nel prossimo anno scolastico: il 20 marzo, accoglierà per una intera mattinata, una delegazione di 6 studenti stranieri, ospiti a Catanzaro per uno scambio culturale organizzato dall'associazione Intercultura in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Don Milani Sala. Inoltre una delegazione di docenti del Chimirri sarà protagonista di una mobilità Erasmus in Irlanda e, per concludere, una delle studentesse dell'Istituto è risultata vincitrice di una borsa di studio annuale alle Honduras, all'interno del concorso di Intercultura che si è svolto nel mese di novembre dello scorso anno.