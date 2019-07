Esplode palazzina nell'Isola d'Elba, due dispersi.Tre persone recuperate in vita a Portoferraio

LIVORNO, 23 LUGLIO - Un'esplosione si è verificata la notte scorsa in una palazzina di due piani a Portoferraio, nell'Isola d'Elba. La deflagrazione, provocata da una fuga di gas, ha causato il crollo dell'edificio. I Vigili del Fuoco, che stanno ancora operando sul posto con cinofili e squadre Usar specializzate nella ricerca tra le macerie, hanno estratto vive tre persone mentre altre due risultano disperse.

Aggiornamento

Sono in corso le operazioni di recupero di uno dei due dispersi nell'esplosione della palazzina avvenuta alle 4.45 in via De Nicola a Portoferraio all'isola d'Elba. Le cinque persone coinvolte nel crollo sarebbero tutte appartenenti alla stessa famiglia.