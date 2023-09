Daniela Tedesco, esplorando le frontiere Interiori: alla ricerca dei limiti nascosti

Questione potente da tempo mi affascina, questione che al solo rifletterci* mi conduce in Socrate tortuoso e infinito. Spesso usiamo locuzioni quali “dobbiamo superare i nostri limiti” “vai oltre i tuoi limiti” … beh non vi è ombra di dubbio che tutti noi abbiamo limiti imposti dalla società in cui viviamo, ma la vera domanda è se questi suddetti ci possano influenzare davvero(?)

Quanto influiscono sulla e nella nostra vita? Oggi non parlerò di questo bensì dei nostri interiori, oscuri. Sicuramente ci è dato conoscere quei limiti che vanno a braccetto con la paura, in questo caso non facciamo determinata cosa per la paura di provare sensazioni spiacevoli. Ma se vogliamo addentrarci, più in interiorità, di uomini, bisogna capire se effettivamente ci è dato conoscere o superare i nostri limiti.

Vorrei mettere in chiaro, se permesso, che come limite indichiamo già il fermo, un punto di arrivo, un muro, la fine, altrimenti lo nomineremmo in altra maniera -noi nominiamo per conoscere- difatti è linea terminale, oserei insuperabile. A Noi è dato conoscere i propri (senso di intima appartenenza) limiti? Beh… sicuramente non né saremo mai coscienti del tutto.

Quando usiamo “ho superato i miei limiti”, inevitabilmente e in modo assai evidente non è così. Non è quella la fine, altrimenti non l’avresti superato, non saresti andato oltre. I limiti sono insuperabili, non ci è dato conoscerli, una volta arrivati troviamo una parete, non si può andare oltre, quindi non sapremo mai dove ci condurrà, ma sappiamo dove siamo arrivati – ti sembra poco-. Siamo arrivati dove né abbiamo avuto le capacità, non sappiamo cosa c’è oltre finché non lo celiamo, una volta palesato sapremo per certo che non è un limite. Non sapremo mai di essere limitati o meno, ma le persone a noi vicine forse se né accorgeranno?

Anche auto-limitarsi non è pensabile – impossibile- già il fatto stesso di pensare che sia possibile rientra nel nostro poter fare, o non fare una determinata cosa a piacimento, non è un limite ma capriccio, scelta o volontà.





Daniela Tedesco