Etna in attività: spettacolo di fuoco e cenere dal Cratere di Sud-Est

Catania – L’Etna torna a dare spettacolo con una nuova fase di attività stromboliana. Da ieri sera, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), attraverso l’Osservatorio Etneo, ha registrato emissioni di lava e lapilli da diverse bocche del Cratere di Sud-Est. Il fenomeno è costantemente monitorato dagli esperti, mentre i dati del modello previsionale indicano che un'eventuale nube eruttiva si disperderebbe in direzione Sud-Est.

L'attività vulcanica e il monitoraggio dell’INGV

L’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa, non smette di affascinare e preoccupare. Gli strumenti dell’INGV hanno segnalato un improvviso aumento dell’ampiezza del tremore vulcanico, un indicatore chiave dell’intensità dell’attività magmatica. Al momento, il valore del tremore è prossimo all’intervallo considerato alto, segno di un'intensificazione del fenomeno.

Secondo gli esperti, l’attività stromboliana non implica necessariamente un’eruzione più violenta, ma è comunque un segnale da tenere sotto stretta osservazione. Le esplosioni, tipiche di questo tipo di attività, generano fontane di lava e colonne di cenere, che possono avere impatti sulle aree circostanti.

Possibili conseguenze e precauzioni

Il modello previsionale diffuso dall’INGV suggerisce che, in caso di emissione di cenere, la nube si dirigerebbe verso Sud-Est. Questo potrebbe comportare ricadute di cenere vulcanica su Catania e sui comuni della fascia ionica della Sicilia, con possibili disagi per il traffico aereo e la popolazione locale.

Le autorità locali e la Protezione Civile stanno monitorando attentamente la situazione per valutare eventuali misure precauzionali. Al momento non si segnalano criticità per la sicurezza pubblica, ma viene raccomandato agli abitanti delle zone limitrofe di seguire gli aggiornamenti ufficiali e di adottare misure di protezione in caso di caduta di cenere.

L’Etna tra rischio e meraviglia

Per gli abitanti della Sicilia orientale, l’Etna rappresenta una presenza imponente e affascinante, capace di regalare panorami mozzafiato e, al contempo, ricordare la sua natura imprevedibile. Le attività eruttive sono parte della vita del vulcano e della sua storia millenaria, un equilibrio tra bellezza e potenziale pericolo.

L’INGV continuerà a monitorare la situazione, fornendo aggiornamenti in tempo reale. Nel frattempo, gli occhi di scienziati, cittadini e turisti restano puntati sulla "Montagna di fuoco", in attesa di scoprire quale sarà la sua prossima mossa.