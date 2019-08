Falla nel sistema biometrico, a rischio oltre 1 milione di impronte digitali

ROMA 19 AGOSTO - ‎Secondo la ricostruzione proposta dai due ricercatori il team ha anche fatto numerosi tentativi per entrare in contatto con Suprema prima di prendere la decisione di divulgare tutto attraverso la stampa, senza mai ottenere risposta. Tuttavia, il responsabile marketing di Suprema, Andy Ahn, ha dichiarato al Guardian che la società nel frattempo ha già corretto la vulnerabilità procedendo a una “valutazione approfondita” della ricerca di vpnmentor, e renderà noto al più presto la presenza di eventuali minacce per i propri clienti.‎



Fonte: The Guardian