Calcio, FC Crotone: Ecco il primo video commento del tecnico Zauli sulla squadra e i suoi obiettivi.

Successivamente, ha preso la parola il Direttore Generale Raffaele Vrenna, che ha ringraziato anche lui l'ex tecnico Franco Lerda per l'ottimo lavoro svolto e ha dichiarato che la scelta di sostituirlo è stata ponderata. Zauli ha poi preso la parola per la prima volta come nuovo allenatore, definendosi fortunato ad ereditare una squadra al secondo posto in classifica. Ha espresso la sua determinazione nel conquistare la stima dei giocatori e ha sottolineato che la squadra ha il potenziale per fare grandi cose, sia vincendo contro il Catanzaro, sia giocando i playoff. Ha concluso dicendo che il suo compito sarà quello di ispirare i giocatori e di cercare di raggiungere obiettivi importanti.