Festival Sanremo Giovani, vince Gianmaria con 'La città che odi', tutti i dettagli

Festival Sanremo Giovani, vince Gianmaria con 'La città che odi'. Scelti i sei artisti che andranno di diritto tra i Big della competizione principale, dal 7 all'11 febbraio. Svelati titoli dei brani, Damiano autore per Mara Sattei. Amadeus e Morandi ricordano Mihailovic

Gianmaria, provenienza X Factor, si aggiudica l'edizione 2022 di Sanremo Giovani con 'La città che odi', accedendo coì di diritto alla gara dei big della prossima edizione del Festival di Sanremo in programma in febbraio dove canterà il brano 'Mostro'. Quest'anno è raddoppiato rispetto alla scorsa edizione il numero di giovani da aggiungere al cast dei big del Festival. Nella lista ci saranno anche i Colla Zio con 'Non mi va', OLLY con 'Polvere', Sethu con 'Cause perse', Shari con 'Egoista' e Will con 'Stupido'.

I 22 Big già annunciati, sono passati - tutti, nessuno escluso - dal Casinò della cittadina ligure per presentare al pubblico il titolo del brano che porteranno in gara. E non è mancata qualche sorpresa tra gli autori di alcuni brani: Damiano David dei Maneskin ha scritto 'Duemilaminuti' per la debuttante Mara Sattei, Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari firma 'Terzo Cuore', il pezzo di Leo Gassmann (che torna al festival dopo la vittoria tra le Nuove Proposte nel 2020), per i Cugini di Campagna c'è invece La Rappresentante di Lista che ha composto per lo storico gruppo 'Lettera 22'.

Ultimo ha scelto 'Alba', Tananai invece 'Tango', Madame è in cerca de 'Il bene nel male'. 'Parole dette male' per Giorgia, 'Supereroi' per Mr. Rain e 'Due' per Elodie. Sanremo 2023 segna grandi ritorni come quello di Gianluca Grignani con 'Quando ti manca il fiato', del vincitore di dieci anni fa Marco Mengoni 'Due vite', dei Modà con 'Lasciami'. Di Paola e Chiara ci sarà 'Furore', degli Articolo 31 'Un bel viaggio' e dell'artista con più presenze al festival, Anna Oxa, 'Sali (Canto dell'anima)'.

Tanti i giovani, che però hanno già un ruolo di primo piano nella discografia: Lazza con 'Cenere', Ariete con 'Mare di guai', LDA con 'Se poi domani', Rosa Chemical con 'Made in Italy'. Colapesce Dimartino, dopo il successo di 'Musica Leggerissima' ci riprovano con 'Splash', Levante con 'Vivo' e i Coma_Cose, che due anni fa ebbero successo con Fiamme negli occhi, con 'L'addio'.

La serata di festa è stata aperta da Amadeus e Gianni Morandi, che sarà co-conduttore a febbraio, nel ricordo di Sinisa Mihajlovic, scomparso ieri, al quale è stata dedicata la puntata. 'Per noi e per milioni di persone oggi è una giornata triste per la scomparsa di un amico, un grande uomo, un campione, un allenatore, una grande persona', ha detto Amadeus. 'Dedichiamo la puntata a lui, che ha sempre investito molto sui giovani', ha aggiunto ricordando anche la sua partecipazione come ospite sul palco dell'Ariston nel 2021. 'Pensavo che questa battaglia la vincesse. Oggi sono stato proprio male', ha detto commosso Gianni Morandi. (RaiNews)

