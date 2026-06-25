Festival Trame 2026 a Lamezia Terme concluso in sicurezza grazie al piano coordinato dalla Questura di Catanzaro

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Dispositivo di ordine pubblico efficace durante tutti gli appuntamenti della manifestazione dedicata ai libri e al contrasto delle mafie

Si è conclusa con un bilancio positivo la quindicesima edizione del Festival Trame 2026, il prestigioso Festival dei Libri sulle Mafie che ogni anno trasforma Lamezia Terme in un punto di riferimento nazionale per il confronto sui temi della legalità, della cultura e dell'impegno civile. L'evento ha richiamato migliaia di partecipanti, tra rappresentanti delle istituzioni, magistrati, giornalisti, scrittori, ricercatori e cittadini, confermandosi uno degli appuntamenti culturali più importanti del panorama italiano.

Determinante per il regolare svolgimento della manifestazione è stato il complesso dispositivo di ordine e sicurezza pubblica predisposto dalla Questura di Catanzaro, che ha garantito lo svolgimento di tutti gli incontri in un contesto di assoluta tranquillità.

Un piano di sicurezza studiato nei minimi dettagli

Il piano operativo è stato elaborato nell'ambito delle riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Catanzaro, con l'obiettivo di predisporre un sistema di prevenzione proporzionato all'importanza dell'evento e alla presenza di numerose personalità istituzionali e del mondo dell'informazione e della cultura.

Il Questore di Catanzaro ha coordinato tutte le attività tecnico-operative, disponendo un articolato servizio di vigilanza e controllo del territorio. Le attività hanno riguardato sia le aree destinate ai dibattiti e agli incontri sia gli accessi alla manifestazione e i principali punti di afflusso del pubblico, con particolare attenzione alla prevenzione e alla tutela dell'ordine pubblico.

Circa 120 operatori impegnati per garantire la sicurezza

Per assicurare il regolare svolgimento del Festival Trame 2026 sono stati impiegati complessivamente circa 120 operatori appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Polizia Locale.

Il dispositivo predisposto dalla Questura di Catanzaro ha visto inoltre l'impiego di numerosi reparti specialistici della Polizia di Stato, tra cui:

DIGOS e UIGOS ;

e ; Polizia Scientifica ;

; Artificieri ;

; Unità Cinofile Antisabotaggio ;

; Tiratori Scelti.

La presenza di queste unità specializzate ha consentito di mantenere elevati standard di sicurezza durante tutte le giornate della manifestazione.

Nessuna criticità durante il Festival Trame

L'efficace coordinamento tra tutte le Forze di Polizia coinvolte e la costante attività di monitoraggio del territorio hanno permesso ai numerosi partecipanti di assistere agli eventi in un clima di serenità, senza che si registrassero criticità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il risultato ottenuto conferma l'efficacia del modello organizzativo adottato dalla Questura di Catanzaro, basato sulla collaborazione tra le diverse componenti istituzionali e sulla pianificazione preventiva dei servizi di controllo.

Il ringraziamento del Questore

Al termine della manifestazione, il Questore della Provincia di Catanzaro ha espresso il proprio apprezzamento nei confronti di tutto il personale delle Forze di Polizia e degli enti coinvolti nell'organizzazione del dispositivo di sicurezza.

Un riconoscimento rivolto agli operatori che, con professionalità, spirito di servizio e costante impegno, hanno contribuito alla perfetta riuscita del Festival Trame 2026, garantendo la tutela della collettività e il sereno svolgimento di un evento che continua a rappresentare un importante momento di riflessione sul valore della legalità, della cultura e dell'impegno contro ogni forma di criminalità organizzata.