Flash mob dei Lions per dire no alla Violenza sulle Donne (Video)

CATANZARO, 25 NOV. 2023 – Quando l’unione fa la forza, la voce può diventare più autorevole ed ascoltata. I club Lions delle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, nell’ambito del gruppo New Voices che ogni anno mira a promuovere la parità di genere e la diversità, hanno organizzato una serie di eventi in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne di sabato 25 novembre 2023. Botricello, Catanzaro, Cirò Marina, Cropani, Crotone, Lamezia Terme, Nicotera, Serra San Bruno, Soverato, Soveria Mannelli, Squillace e Vibo Valentia sono le location nelle quali, i vari clubs Lions dei territori hanno organizzato manifestazioni, le più varie, per sensibilizzare studenti ed opinione pubblica su un tema di drammatica e dirompente attualità, che non può rimanere isolato in una sola giornata.

A Catanzaro, i Lions Club Rupe Ventosa e Temesa, hanno organizzato e concentrato le proprie energie singolarmente ma anche giocando di squadra, predisponendo un flash mob itinerante che si è snodato lungo la dorsale di diversi istituti scolastici nella zona centrale, ove maggiore è la concentrazione delle agenzie formative, coinvolgendo anche tribunali (Tar e Tribunale ordinario) ed altre attività che hanno voluto esporre la locandina dell’evento, contribuendo a disseminare il messaggio cruciale della sensibilizzazione.

I lavori dei ragazzi delle scuole coinvolte dalla delegata New Voices del Lions Club Rupe Ventosa, Rossella Riotto, si sono esplicitati in fotografie, video, brevi interviste coi dirigenti, che hanno accompagnato le tante locandine caratterizzate da una grafica in cui una mano aperta rossa ha richiamato l’attenzione sul tema in tutti i luoghi in cui il flash mob si è concentrato. Nel piovoso sabato mattina catanzarese, dall’Istituto Comprensivo Patari-Rodari, alla sede del Tar Calabria, passando per il Liceo Classico Galluppi, dall’Istituto Comprensivo Pascoli-Aldisio, l'IIS De Nobili ed ancora all’ITTS Scalfaro e fino ad arrivare alla Galleria Mancuso è stato effettuato un momento finale di riflessione nel quale le New Voices Lions di Catanzaro hanno espresso riflessioni ed impressioni ricavate nelle varie tappe del flash mob che ha coinvolto decine di studenti nei loro lavori, insieme ad insegnanti e dirigenti.