Francesco Mauro Sindaco di Sellia Marina Lunedì 4 Maggio comincia la "Fase 2"! Ecco il dettaglio

SELLIA MARINA (CZ), 2 MAG - Lunedì 4 Maggio comincia la "Fase 2"! Dobbiamo essere consapevoli che inizia una sfida ancora più difficile. NON sarà un "liberi tutti" ma un'apertura graduale solamente di alcune attività economiche e sociali.

La nostra responsabilità ed il buon senso di ciascuno, così come in questi mesi, ci devono continuare ad accompagnare ad ogni gesto e comportamento!

Il virus NON È SCOMPARSO ma è presente tra Noi e quindi ci dobbiamo difendere!

Non possiamo e non dobbiamo fare a meno di #utilizzare, in particolare, le #Mascherine, praticare il #DistanziamentoSociale ed avere cura dell' #Igiene della persona!

Di seguito è pubblicata la sintesi del nuovo Decreto del Presidente del Consiglio del 26/04/2020 e delle Ordinanze del Sindaco.

SINTESI DEL NUOVO DECRETO E DELLE ORDINANZE

1️ AVRÀ VALIDITÀ DAL 4 MAGGIO fino al 17 maggio: una sintesi, i dettagli completi li trovate al link: del Governo

2️ Nell'allegato 3 le attività produttive industriali e commerciali, che tengono aperti:

3️ Nell'allegato 4 trovate le misure igienico sanitarie da tenere: LEGGETELO

4️ Nell'allegato 5 le regole per gli esercizi

commerciali che tengono aperti:

5️ Da pagina 31 il protocollo per gli ambienti di lavoro: LEGGETELO



L'UTILIZZO DELLA MASCHERINA



‼️È obbligatorio usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico.

‼️Anche nei mezzi di trasporto.

Non sono obbligatorie per:

Bambini al di sotto dei sei anni

Persone con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina.

Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera.

SPOSTAMENTI

Consentiti SOLO quelli comprovati da motivate esigenze di lavoro, salute e necessità

Andare a trovare un #congiunto è considerato necessario: ora si può

A PATTO CHE:

Divieto All'interno della propria regione

Divieto Non ci sia assembramento

Divieto Distanziamento di 1 metro

Divieto Utilizzo delle mascherine

Ci si può spostare da Regione a Regione SOLO SE:

Torni a casa ma devi essere #residente in Calabria!

Motivi di lavoro

Motivi di salute

Motivi di assoluta urgenza

Divieto No per tutti gli altri motivi

Persone con sintomatologia respiratoria o febbre a 37.5 gradi DEVONO restare a casa e contattare il proprio medico

Divieto Chi è sottoposto a quarantena (positivo al virus) NON può spostarsi da casa



ATTIVITÀ E LUOGHI ALL'APERTO

Divieto Vietato l'assembramento in luoghi pubblici e privati

Divieto No ad attività ludica o ricreativa all'aperto

Consentita attività motoria individuale, oppure in accompagnamento di minori o persone non autosufficienti. Ma rispettate la distanza di sicurezza

Aree verdi e parchi possono tenersi aperti se è garantito il NON assembramento, la decisione è comunque a discrezione dei sindaci.

Riaprono: LUNGOMARE, PINETA, PIAZZE.

Divieto Chiusi Impianti Sportivi e Campi da Calcio.

Divieto Chiuse aree gioco per i bimbi (PARCHI GIOCHI).



ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO

-Aperte quelle ricomprese nell'Allegato 1-



Aperte le seguenti:

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria

Commercio al dettaglio di libri

Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti

Sì sempre consegne a domicilio (nel rispetto delle norme anti contagio e igienico sanitarie)

Sì consegne da asporto (ritirare, no assembramenti e nel rispetto delle norme anti contagio e igienico sanitarie)

No a consumazione interna nei locali o all'aperto.

Divieto No Mercato settimanale del martedì.

Divieto No Venditori ambulanti al dettaglio provenienti da fuori Comune.



ATTIVITÀ SERVIZI ALLA PERSONA

-Aperte quelle ricomprese nell'Allegato 2-

Aperte le seguenti:

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse

Divieto Chiuse tutte le altre (come parrucchieri, barbieri, estetisti etc.).

Chiese aperte solo per celebrazioni esequie (max 15 persone) e funzioni religiose nel rispetto delle norme anti contagio.

Cimitero Comunale aperto da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:00, sabato e domenica aperto mattina e pomeriggio.

Il Sindaco Francesco Mauro