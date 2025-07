Fuga di Monossido di Carbonio all’Hotel Raganelli di Roma: 96 Persone Evacuate e 7 Ricoveri

Tempo di lettura: ~2 min

Allarme nella notte in via Aurelia: sequestrata la caldaia dell’hotel

Un grave episodio di fuga di monossido di carbonio ha scosso Roma nelle prime ore del mattino di oggi, lunedì 14 luglio 2025. Intorno alle ore 4:30, i vigili del fuoco sono intervenuti presso l’Hotel Raganelli, una struttura ricettiva situata lungo la via Aurelia, in zona Aurelio-Boccea.

Evacuate 96 persone: coinvolte quasi tutte le stanze

Secondo quanto riportato dalle autorità, la fuga di gas ha interessato 44 delle 46 stanze dell’hotel, rendendo necessario l’immediato sgombero di 96 ospiti per motivi precauzionali. Si tratta di una misura di sicurezza essenziale, considerato l’alto rischio di intossicazione da monossido di carbonio, un gas inodore, incolore ma altamente letale.

Sette ricoverati per intossicazione: tra loro anche un soccorritore

Il bilancio temporaneo dell’incidente è di sette persone ricoverate, di cui sei tra gli ospiti e un operatore del 118 intervenuto per prestare soccorso. Le condizioni dei pazienti, fortunatamente, non sarebbero gravi, ma sono stati comunque trattenuti in osservazione per accertamenti clinici.

Intervento dei vigili del fuoco e sequestro della caldaia

Sul posto è intervenuto anche il Carro Rilevamento Radioattivo Chimico (CRRC) per i rilievi strumentali, affiancato dal funzionario di servizio e dal capo turno. Le autorità hanno disposto il sequestro della caldaia dell’hotel, ritenuta con ogni probabilità la fonte dell’emissione di monossido.

Struttura messa in sicurezza: ospiti rientrati dopo i controlli

Dopo la messa in sicurezza dell’intero edificio e l’azzeramento delle esalazioni, gli ospiti sono stati autorizzati a rientrare nella struttura. Le forze dell’ordine e i tecnici stanno ora valutando eventuali responsabilità e il rispetto delle normative sulla sicurezza degli impianti.

Perché il monossido di carbonio è pericoloso?

Il monossido di carbonio (CO) è un gas che può provocare gravi danni alla salute se inalato, poiché si lega all’emoglobina impedendo l’ossigenazione del sangue. I sintomi da intossicazione possono variare da nausea e mal di testa fino alla perdita di coscienza e, nei casi più gravi, al decesso.

Sicurezza negli alberghi: l’importanza della manutenzione degli impianti

L’incidente di oggi riaccende i riflettori sulla necessità di controlli periodici e manutenzione degli impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda, soprattutto nelle strutture ricettive dove il rischio coinvolge un elevato numero di persone.

