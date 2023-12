Proiezione ufficiale Mercoledì 29 novembre, ore 16.00 - Cinema Romano / Sala 2 Galleria Subalpina, Piazza Castello 9. Torino Al termine della proiezione seguirà incontro con Edward Carey, Eugenio Lio e Elisabetta Sgarbi a cura di Alena Shumakova e Steve Della Casa

In anteprima al Torino Film Festival (24 novembre – 2 dicembre) “GATTO E LA CASA DEI FANTASMI”, il film di Elisabetta Sgarbi con testo e disegni di Edward Carey.

Elisabetta Sgarbi torna alla regia dopo il successo di “Nino Migliori. La festa che rovescia il mondo per gioco”, presentato quest’anno alla Festa del Cinema di Roma. Il suo nuovo film “Gatto e la casa dei fantasmi” nasce dalla vita quotidiana, dalla presenza di un gatto, dalla cura per una casa, dalla memoria propria e dei genitori. Un lavoro che si nutre di svariate fonti, tra cui vecchie fotografie, filmini in Super 8 girati dai genitori di Elisabetta, Rina Cavallini e Giuseppe Sgarbi, disegni inediti dello scrittore, drammaturgo, illustratore Edward Carey, e la colonna sonora originale firmata da Mirco Mariani. Un lavoro impreziosito dalla voce di Tony Laudadio che interpreta il testo di Edward Carey.

Una storia fantastica e gotica che accade quotidianamente in una casa di campagna. Una favola vera. Un racconto di fantasmi ambientato tra statue, sculture, oggetti e persone che in quella casa continuano a muoversi. Un gatto venuto dalla nebbia che vede oltre la caligine del reale.

«È un lavoro che assume le parole e le forme di uno straordinario narratore e disegnatore inglese, Edward Carey, che, al pari del gatto, dalle brume del Nord, sa penetrare i misteri nascosti della realtà. È un lavoro, ancora, che si nutre dei materiali più diversi: vecchie fotografie, filmini in Super 8, disegni, invenzioni grafiche, note musicali lontananti, miagolii enigmatici, brandelli di vita quotidiana, oggetti inermi ma parlanti. Un collage visivo e sonoro che viaggia tra passato e presente, anzi che spezza la divisione tra passato e presente, e rende “presenti e vivi” i fantasmi del passato» racconta Elisabetta Sgarbi.

“Gatto e la casa dei fantasmi” è una produzione Betty Wrong in collaborazione con Fondazione Elisabetta Sgarbi.

Regia Elisabetta Sgarbi

Testo e disegni Edward Carey

Aiuto Regia Eugenio Lio

Voce recitante Tony Laudadio

Sogni in Super 8 Rina Cavallini e Giuseppe Sgarbi

Fotografie e effetti speciali Marco Zung

Montaggio Andrés Arce Maldonado ed Elisabetta Sgarbi

Mix audio e effetti sonori Pino "Pinaxa" Pischetola

Musiche Mirco Mariani

Durata 30’

BIOGRAFIA Elisabetta Sgarbi ha fondato e dirige La nave di Teseo Editore, è Presidente di Baldini+Castoldi, La Tartaruga, linus e Oblomov Edizioni. Ha ideato, e da 25 anni ne è Direttore artistico, il festival internazionale La Milanesiana, e ha ideato e dirige linus - Festival del fumetto. Dal 1999 dirige e produce i suoi lavori cinematografici.

BIOGRAFIA Edward Carey, nato in Inghilterra, è scrittore, drammaturgo, illustratore. Ha lavorato per teatri in Romania, in Lituania e con un maestro di teatro d’ombre in Malesia; in Gran Bretagna i suoi spettacoli sono stati in scena al Young Vic Studio, al Battersea Art Centre e al Royal Opera House Studio. È autore dei romanzi, tutti tradotti in numerose lingue, Observatory Mansions (nuova edizione La nave di Teseo, 2021), Alva e Irva. Le gemelle che salvarono una città, la trilogia degli Iremonger, Nel ventre della balena (La nave di Teseo, 2018) e Piccola (La nave di Teseo, 2019), selezionato al Walter Scott Prize, al Rathbones Folio Prize e al Royal Society of Literature’s Ondaatje Prize.