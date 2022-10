Gli italiani su Internet, quali sono i siti più visitati?

Non incuriosisce soltanto gli addetti ai lavori. Scoprire il mondo del web in ogni sua sfaccettatura significa anche tener conto del traffico dati nel proprio Paese e, in particolare, i siti più visitati dagli utenti in un determinato arco temporale. Ovviamente, trovare questi dati in rete non è affatto difficile e, vedremo, i risultati non sono sconvolgenti come si potrebbe pensare.

Questo tipo di analisi funge a diversi scopi, principalmente orientati nell’ambito lavorativo, per organizzare campagne di web marketing meticolose volte ad incrementare il traffico su una determinata pagina. Prima di scoprire quali siano i principali siti web visitati dagli italiani, però, occorre chiarezza sui metodi che hanno spinto gli utenti verso questi risultati.

Parliamo delle tecniche SEO, ossia le ottimizzazioni che portano una determinata realtà online ad essere più visibile rispetto ad altre. Si tratta della base per le statistiche analitiche di navigazione. Ovviamente, gli italiani scelgono Google come piattaforma principale per le loro ricerche. Per questa ragione, la pagina del browser web va esclusa dalla nostra classifica. Entriamo, ora, nel vivo della nostra indagine a puro scopo informativo.

Il dettaglio sui siti web più visitati dagli italiani

Come detto, la nostra chart escluderà Google, essendo una scelta quasi forzata per la stragrande maggioranza degli utenti, specie quelli non proprio avvezzi al mondo della tecnologia e della ricerca web. Subito al secondo posto si piazza Facebook, la piattaforma social di Mark Zuckerberg che, a dispetto della presenza di un’applicazione mobile, continua a riscontrare un utilizzo maggiore in rete, forse per il target più adulto a cui, ormai, è principalmente volta in Italia o, per i malfunzionamenti riscontrati in app da moltissimi utenti.

Immediatamente dopo troviamo Wikipedia, l’enciclopedia libera più consultata al mondo a cui le persone fanno costantemente riferimento quando hanno bisogno di documentarsi su determinati personaggi, fatti storici, opere e via discorrendo, sia per mera curiosità che per organizzare vere e proprie ricerche ai fini di studio. Troviamo, poi, YouTube, piattaforma di fruizione di contenuti video su cui è possibile trovare un’ampia scelta di filmati adatti a tutte le età, ma con le dovute censure.

Al sesto posto troviamo Subito, ossia il sito di compravendita più utilizzato nel Bel Paese. Negli anni, ha assunto un’utilità sempre maggiore. Non è una sorpresa, quindi, ritrovarlo nella nostra classifica. Sembrerebbe, poi, che gli italiani si riferiscano maggiormente a Repubblica in fatto di notizie, venendo visitato molte più volte rispetto alle altre testate giornalistiche online nostrane.

Al penultimo posto della classifica le cose si fanno piccanti. Gli italiani, infatti, utilizzano Pornhub per i momenti di svago più “spinto”. Piattaforme come questa o Simpleescorts, ad esempio, sono, del resto delegate alla ricerca di una forma di intrattenimento prettamente fisico. Infine, gli italiani sono soliti cercare sul web Mediaset, il network televisivo privato italiano che, online, offre approfondimenti di vario genere e la possibilità di recuperare gli show persi il giorno prima.

Da dove navigano gli italiani

Queste ricerche sono in grado di conoscere anche la fonte da cui gli utenti navigano. Le preferenze degli italiani, in questo senso, si riferiscono ai dispositivi mobili. Moltissimi utenti connazionali, infatti, preferiscono andare in rete dal proprio smartphone. Le analisi rivelano che il computer sia stato quasi del tutto abbandonato, sostituito principalmente dai tablet, dall’esperienza d’uso più immediata e confortevole.

Anche le transazioni bancarie sono diventate più frequenti da telefono. Negli ultimi anni, del resto, i dispositivi mobile hanno subito un processo di innovazione particolarmente profondo, insieme ai siti che sono stati ottimizzati nella loro versione da telefono, proprio al fine di venire incontro alle esigenze degli utenti.