GOS. Catanzaro-Cosenza scontro Epico nel Derby - Ufficiale il limite di 750 spettatori nel settore ospiti dello stadio "Ceravolo"

Verso Catanzaro-Cosenza, il settore ospiti dello stadio "Ceravolo" non potrà ospitare più di 750 persone, sia nel derby che per il resto del campionato. Questa decisione è stata presa dalla commissione provinciale di vigilanza della Prefettura di Catanzaro, su indicazione della Questura, che ha ridotto la capienza del settore ospiti da circa 2.100 a soli 750 posti per l'intera stagione di Serie B. Pertanto, sia i tifosi del Cosenza che quelli delle altre squadre dovranno tenere conto di questa restrizione.

Inoltre, per quanto riguarda la questione della tessera del tifoso, l'Osservatorio Nazionale ha classificato la partita come a rischio 3, il che significa che è probabile che ci saranno controlli più rigorosi e dettagliati durante l'accesso allo stadio. Il Gruppo Operativo Sicurezza (Gos), composto da funzionari dei Vigili del Fuoco, del Servizio Sanitario e della Polizia Municipale, assumerà il ruolo di "Centro per la gestione della sicurezza della manifestazione" nel giorno dell'incontro.

Siamo in attesa di un comunicato ufficiale che dovrebbe fornire ulteriori dettagli in merito a questa situazione. Tuttavia, è importante notare che la capienza massima della curva est "Angelo Mammì" rimarrà limitata a 750 spettatori, e si prevede che i biglietti saranno molto richiesti e esauriti rapidamente.