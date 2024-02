Grande attesa per Real Madrid-Girona: in ballo c'è lo scudetto

Real Madrid-Girona potrebbe decidere lo scudetto: chi l'avrebbe mai detto? Eppure la realtà è proprio questa. Se da un lato i Merengues partivano come netti favoriti per la vittoria del campionato, nessuno si aspettava un exploit così clamoroso da parte del Girona. Girona che, occorre ricordarlo, fino a pochi giorni fa era in testa alla classifica de La Liga. Lo scontro diretto tra le due pretendenti al trono, dunque, sarà decisivo per capire chi potrà mettere in bacheca lo scudetto.

Real Madrid-Girona: si decide il campionato spagnolo?

Sulla carta sì, o quasi. La distanza tra le due è talmente ridotta da richiedere un bel po' di cautela. Non saranno questi 3 punti a decidere la vincitrice dello scudetto, considerando che mancano ancora diverse partite. Di contro, l'esito del match che verrà giocato il 10 febbraio al Santiago Bernabeu avrà sicuramente un forte impatto psicologico in caso di sconfitta. Il Real, infatti, si vedrebbe nuovamente scavalcato in classifica, mentre il Girona - dovesse perdere - guarderebbe i Merengues spiccare il volo.

Lo dice la classifica, in fondo. Il Real è attualmente primo con un bottino di 58 punti, dopo aver recuperato la partita mancante, e viene considerato il favorito dalle quote delle scommesse Liga. Ha la miglior difesa del campionato, ma segna meno del solito e non offre le certezze alle quali ci aveva abituati. Inoltre, il pareggio rimediato contro l'Atletico Madrid ha nuovamente creato qualche incrinatura nelle certezze dei Merengues, che hanno mancato l'opportunità migliore per allungare in classifica.

Il Girona è a quota 56, subisce tanti gol (addirittura 25 contro i 15 dei Blancos) ma ne segna altrettanti. Ha infatti il miglior attacco del campionato, con un totale di 52 reti fatte. Anche in questo caso, parliamo di una squadra reduce da un pareggio (contro la Real Sociedad) che non può essere considerato come positivo. Insomma, le due se la giocheranno fino alla fine, sulla carta così come in campo, a partire dallo scontro diretto.

Inutile sottolineare che un eventuale pareggio lascerebbe la situazione immutata, dunque con tutte le incertezze del caso: 2 punti di distacco, soprattutto quest'anno, sono davvero pochi per poter dormire sonni tranquilli. Aggiungiamo il fatto che il Real Madrid dovrà spendere delle energie per la Champions League, mentre il Girona non ha l'impegno delle coppe europee, e questo alla lunga potrebbe fare la differenza.

Il Barcellona terzo incomodo?

Il Barcellona quest'anno non sta incantando, ma alla fine è ancora lì, potenzialmente in lotta per lo scudetto. Nello specifico, è terzo in classifica a quota 50 punti, e potrebbe rientrare clamorosamente in gioco nel caso Real e Girona dovessero pareggiare. Con una vittoria, il Barça andrebbe a 53 punti, a -4 dal Girona e a -6 dal Real. Insomma, inizierebbe un campionato del tutto nuovo.

Resta comunque il fatto che il Barcellona non è una corazzata: subisce molti gol e soprattutto dovrà vedersela col Napoli agli ottavi di Champions League in programma il 21 febbraio. In sintesi, dovrà affrontare un notevole dispendio di energie, e dovrà farlo in un momento cruciale della stagione.