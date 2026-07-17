Grande emozione a Capo Suvero per la presentazione delle poesie inedite di Pina Majone Mauro

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Nel suggestivo “portico della luna”, la serata-evento per la presentazione del volume Da una fessura del giorno curato da Raffaele Gaetano.

LAMEZIA TERME – Un’atmosfera sospesa nel tempo, densa di memoria e bellezza, ha fatto da cornice alla presentazione del volume Da una fessura del giorno (Laruffa), raccolta che racchiude le poesie e i saggi critici inediti di Pina Majone Mauro.

L’evento si è svolto in una location d’eccezione: a breve distanza dal Faro di Capo Suvero, nel suggestivo e intimo “portico della luna”, un luogo dell’anima che ha ispirato numerosi versi della poetessa lametina. Qui si sono ritrovati alcuni amici della famiglia Mauro per dare vita a un incontro profondo ed evocativo, interamente guidato dal ricordo e dalla potenza della parola poetica.

Una serata che i presenti non hanno esitato a definire magica, resa possibile grazie alla squisita ospitalità delle padrone di casa, Lorella Torresin Mauro e Jenny Mauro.

Il successo e la profonda carica emotiva dell’iniziativa sono stati condivisi passo dopo passo con i protagonisti che hanno animato la serata. Oltre all’articolato e prezioso contributo del curatore del libro, lo studioso Raffaele Gaetano, l’evento ha visto la partecipazione attiva e appassionata di Gianna Villella, Costanza Falvo D’Urso, Giancarlo Davoli e Palma Serrao.

Un appuntamento intimo e di alto spessore culturale che lascia un segno indelebile nel panorama letterario del territorio e, soprattutto, nei cuori di tutti i presenti.