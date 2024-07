Greenpeace esce al cinema con il supporto di Digital Angels e DCA Italy

In occasione della giornata mondiale degli oceani dell’8 giugno, Digital Angels, agenzia integrata di comunicazione e marketing, è lieta di annunciare la collaborazione con DCA Italy e Greenpeace Italia per la diffusione di uno spot pubblicitario nei cinema convenzionati.

Greenpeace è un'organizzazione non governativa ambientalista e pacifista fondata a Vancouver nel 1971. Greenpeace è famosa per le sue azioni dirette e non violente e per le sue battaglie per l’interruzione dei test nucleari, contro la caccia alle balene, per la difesa del clima e dell'ambiente in generale.

Dal 6 al 12 giugno, DCA Italy, concessionaria nazionale per la pubblicità nei cinema dei circuiti The Space Cinema e UCI, manderà in onda uno spot di 15 secondi dedicato al 5x1000 a Greenpeace Italia. Il messaggio del video è focalizzato sulla difesa dell’ambiente, e viene narrato dall’inconfondibile voce di Claudio Santamaria.

Lo spot sottolinea l'importanza di donare il 5x1000 per proteggere gli oceani e le creature che vi abitano, difendere le foreste, promuovere un'agricoltura sostenibile, contrastare i cambiamenti climatici e costruire un futuro libero dalla plastica e da sostanze tossiche.

“Siamo felici di portare i nostri contenuti sugli schermi dei cinema, in particolare in questa stagione di forte ripresa delle sale, e ringraziamo The Space Cinema e UCI per l’opportunità offerta”, dichiara Andrea Pinchera, direttore della Comunicazione di Greenpeace Italia. “Le sale cinematografiche sono luoghi non solo di divertimento ma anche di riflessione sulla nostra storia e il futuro che ci attende: l’invito a sostenere Greenpeace nella difesa del nostro pianeta si inserisce bene in questo contesto”.

“E’ molto importante per DCA promuovere il cinema anche come un luogo ideale per diffondere contenuti di valore e di impegno verso la società. Siamo lieti di dare una vasta eco allo spot ospitato nelle 751 sale di THE SPACE CINEMA e UCI” - dichiara Alessandro Maggioni, General Manager DCA Italia – “un messaggio che catalizzerà l’attenzione del pubblico con il grande coinvolgimento che si ricrea in sala cinematografica, per sensibilizzare e condividere un tema di importanza vitale per tutti noi”.

“Lavorare insieme a Greenpeace per dare risonanza mediatica alle loro battaglie per il pianeta è un privilegio unico. Tutti i giorni abbiamo l’opportunità di poter mettere in campo tutta la nostra expertise per sostenere dei progetti importantissimi e che riguardano tutti noi. Siamo entusiasti di essere riusciti ad agevolare anche questa collaborazione e siamo sicuri che avrà un forte impatto su tutti gli spettatori che andranno al cinema.” - dichiara Francesco Rossi, Media Planner di Digital Angels.

Per sostenere le campagne di Greenpeace visita il sito www.greenpeace.it