I Lions della zona 24 si sono incontrati a Catanzaro per discutere sulle attività dell’anno sociale

I Lions dei clubs della Zona 24 riuniti per un confronto sulle attività di servizio da sviluppare durante l’anno sociale 2024/2025.

Domenica 27 ottobre 2024, presso la Sala delle Culture dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, si sono riuniti i Lions Club di Catanzaro, Soverato e Squillace che compongono la Zona 24 per un confronto sulle attività di servizio da sviluppare nel corso dell’anno sociale.

I lavori sono stati presieduti e condotti dal Presidente del Comitato Consultivo del Governatore del Distretto 108Ya per la Zona 24 Giacomo Mannino.

L’inizio dei lavori è stato scandito dal saluto del Presidente della Provincia di Catanzaro Amedeo Mormile che ha concesso all’importante riunione di Comitato il patrocinio morale dell’Ente e dal Presidente della X Circoscrizione Lions Domenico Magro.

Nella prima parte della partecipata manifestazione protagonisti sono stati i clubs e i loro programmi che sono stati discussi dai Presidenti e/o Delegati: Caterina Scarpino (Presidente Squillace Cassiodoro), Lelio Gallo (Presidente Catanzaro Mediterraneo), Luciano Giacobbe (Presidente Catanzaro Temesa), Francesco Calderazzo (Vice Presidente Catanzaro Rupe Ventosa), Vincenzo Gallo (Segretario Catanzaro Host), Maria Giovanna Pirritano (Past President Soverato VDS).

La parte centrale della riunione è stata dedicata ad un momento formativo a cura del Responsabile distrettuale del Global Service Team Gianfranco Ucci che evidenziato le best practices delle attività di servizio dei Lions ed alle comunicazioni tecniche del Presidente di Zona 24 su Mission 1.5 (crescita associativa), LCIF (Fondazione internazionale), banco alimentare, premio excellence di club, Fondazione Distrettuale.

La seconda parte della giornata, invece, si è sviluppata sulla presentazione da parte dei responsabili distrettuali, dei componenti per la Calabria e per la circoscrizione dei progetti di services che verranno realizzati insieme dai clubs della Zona 24: Danilo Iannello – etica e legalità, Caterina Urzino -700 anni dalla morte di Marco Polo, Felice Raso Costabile – i Lions ambasciatori di pace attraverso la cultura, le arti e lo sport, Carolina Ritrovato – New Voices per l’iniziativa contro la violenza sulle donne, Carlo Talarico – la tutela della lingua italiana, Paolo Carnuccio – cambiamenti climatici, tutela dell’ambiente e sviluppo sostenibile, Francesco Perticone – Lions for Seniors, Rossella Manfredi – dopo di noi: disabilità, alzheimer ed amministratori di sostegno, Loredana Badolato – fuga dei cervelli, Maria Giovanna Pirritano - APP Where are you?, Filippo Capellupo – Lionismo 5.0 Intelligenza artificiale rischi ed opportunità e Patrizia Venturino – Anemos: cultura ed etica green per il rispetto delle biodiversità.

Il Presidente Mannino, a conclusione dei lavori, ha premiato le Autorità Lions presenti con “l’Oscar della Zona 24”: Un cavalluccio marino d’argento realizzato dal Laboratorio Orafo Urzino di Soverato delle Socie Lions Lea e Caterina Urzino.

Il Presidente di Zona 24 Giacomo Mannino al termine della manifestazione ha così commentato: “La riunione di oggi è la prima delle 4 previste durante l’anno sociale. Il nostro Presidente Internazionale Oliveira desidera che i clubs lascino impronte con i propri services sulle comunità, il nostro Governatore Tommaso Di Napoli desidera che queste impronte siano lasciate con il cuore e con la mente: Sono certo che coniugando il NOI queste impronte avranno solchi profondi e riverberi positivi a favore dei più deboli e dei più bisognosi.

L’obiettivo di questa prima riunione era quello di condividere le idee e gli strumenti che i clubs possono usare per assicurarsi che il servizio da loro fornito soddisfi le esigenze della comunità e le aspettative dei soci: posso affermare con grande soddisfazione e orgoglio che abbiamo centrato l’obiettivo”.