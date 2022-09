I Vvf impegnati per una fuga di gas alla Q8/Energas traffico in tilt sulla SS18. Foto e Video

VIBO VALENTIA 1* SETT - Dalle ore 22:30, i vigili del fuoco del comando di Vibo Valentia sono impegnati, con due automezzi, in loc. Colamaio nel comune di Pizzo Calabro sulla SS18, presso distributore Q8/Energas per una fuga di gas GPL proveniente da una colonnina di distribuzione urtata accidentalmente da una vettura in transito.



Al momento le squadre sul posto stanno neutralizzando e tenendo sotto controllo la perdita con un’azione di acqua nebulizzata per abbattere la nube di gas. Sul posto giunto il nucleo N.B.C.R. /LPG del Comando di Catanzaro che provvederà ad effettuare il travaso

dell’idrocarburo in una autocisterna privata ed a bonificare la zona ripristinando le normali condizioni di sicurezza. Al momento la SS18, nella zona interessata, è interdetta al traffico veicolare in entrambe le direzioni.

Aggiornamento distributore GPL Pizzo.

In atto le operazioni di travaso di oltre 20.000 litri di gpl. Le operazioni di soccorso alquanto impegnative e complesse si protranno fino a tardo pomeriggio e comunque sino al completo svuotamento della cisterna ed alla bonifica e messa in sicurezza del sito. Sul posto a coordinare le operazioni di soccorso l'ispettore antincendio esperto Massimo Conforti del comando di Catanzaro, responsabile del nucleo NBCR Calabria.

Aggiornamento distributore GPL Pizzo



Alle ore 18.30 termine delle operazioni di soccorso tecnico urgente e bonifica del sito per cui si provvedeva alla riapertura al transito della SS18.