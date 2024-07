Scuola in Movimento: un ponte culturale a Catanzaro - L'Accoglienza Interculturale all'IC Don Milani-Sala

L’istituto Don Milani Sala accoglie degli studenti intercultura per conoscere meglio l’Italia Dal 17 al 24 marzo in arrivo 6 adolescenti stranieri, in Italia per un anno con Intercultura, alla scoperta della cultura del territorio, guidati dai volontari locali

Catanzaro è stata scelta come il luogo da conoscere da una rappresentanza dei 500 studenti stranieri nell’ambito della loro permanenza di quest’anno in Italia con Intercultura.

Sono 6 gli adolescenti che hanno scelto di trascorrere una settimana nella nostra città per conoscere una parte diversa del nostro Paese rispetto a quella dove stanno trascorrendo il loro anno “italiano”, accolti da una famiglia e inseriti in una scuola locale.

Nel corso di questa “settimana di scambio”, le scuole coinvolte, in primis l’Istituto Comprensivo Don Milani Sala insieme all’Istituto Agrario Vittorio Emanuele, all’Istituto Tecnico Chimirri e all’Istituto di Istruzione Superiore “Ferraris-Petrucci-Maresca e le famiglie del territorio possono sperimentare, per un breve periodo, l’esperienza di aprire la propria “casa” al mondo, ospitando un giovane di un’altra cultura.

I ragazzi, guidati dai volontari del Centro locale di Catanzaro, avranno la possibilità di vivere in una nuova famiglia, frequentare un'altra scuola, conoscere nuovi luoghi e stili di vita rispetto a quelli che hanno iniziato a interiorizzare e ad amare, dal loro arrivo in Italia lo scorso settembre.

I ragazzi che hanno scelto Catanzaro sono Kondee (Thailandia), Coco (Thailandia), Sunny (Hong Kong), Vicente (Cile), Eda (Turchia), Seya (Giappone).

Per loro, i docenti del Don Milani, supportati dai volontari di Catanzaro, hanno messo a punto un programma molto intenso, intitolato “Le Delizie della Calabria” pensato per far conoscere e vivere il “tesoro” del territorio.

Guide d’eccezione saranno gli alunni che fanno parte del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi del Don Milani- Sala.

I ragazzi visiteranno la Città di Catanzaro, la Sila, Pizzo, Tropea e Squillace.

Una parte importante della settimana di scambio sarà dedicata all’aspetto didattico: sono previsti momenti di incontro con gli studenti e di confronto interculturale guidato dai volontari.

Infine, l’altro aspetto fondamentale di questa settimana sarà l'ospitalità nelle famiglie locali che permetterà agli studenti di confrontare stili di vita, usi e costumi diversi rispetto alla zona dove stanno trascorrendo il loro anno in Italia.