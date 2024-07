Iemma: bandiera blu una sfida condivisa con gli stabilimenti balneari per valorizzare i servizi legati al mare

Catanzaro Città Bandiera Blu si appresta ad entrare nel vivo della stagione estiva con la collaborazione e la condivisione dei titolari degli stabilimenti balneari. La vicesindaca Giusy Iemma ha voluto incontrare i titolari dei lidi operanti nel tratto di Giovino per consegnare loro le bandiere, i materiali e i pannelli informativi che dovranno essere affissi all’ingresso delle strutture.

Un adempimento previsto nell’ambito delle attività richieste dalla FEE ai Comuni che si sono aggiudicati il prestigioso ecolabel e che vede la spiaggia di Catanzaro, per il secondo anno di fila, riconosciuta tra le più belle d’Italia. A tal riguardo, sono stati aggiornati i manifesti, presenti nelle bacheche informative lungo il litorale, con i dati aggiornati del portale delle acque che riportano risultati di eccellenza a seguito degli ultimi prelievi. Inoltre, è stato sottoscritto il protocollo d’intesa per garantire l’assistenza ai bagnanti sulle spiagge libere, grazie alla disponibilità degli stessi stabilimenti.

“Una sfida che continua, consapevoli che per alimentare un processo di crescita e di sviluppo della comunità sia necessaria la condivisione di tutti quanti operano nel grande mondo della Blue economy, una delle principali frontiere per l’economia nazionale ed internazionale”, commenta Giusy Iemma. “L’amministrazione Fiorita ha creduto, fin dal primo momento, nelle opportunità offerte dal nostro mare e dalla nostra spiaggia che potranno ancora una volta beneficiare della vetrina offerta da Bandiera Blu. Gli operatori degli stabilimenti balneari sono al nostro fianco in questa sfida che deve vedere tutta la città unita nel cercare di offrire e di valorizzare sempre di più i servizi offerti a cittadini e turisti”.