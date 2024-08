Centro d’Arte Raffaello a “Castelbuono Cuore d’Artista”: in mostra la “Marilyn” di Warhol e premio a un talento emergente

Il “Centro d’arte Raffaello” partecipa a “Castelbuono Cuore d’artista” in programma il 1 settembre. In esposizione “Marilyn” di Andy Warhol e menzione speciale a un talento emergente



Il “Centro d’arte Raffaello” partecipa all’ottava edizione di “Castelbuono Cuore d’Artista” concorso internazionale d’arte pittorica ideato e organizzato dal professor Francesco Licciardi, giunto all’ottava edizione.

Ad annunciarlo è Sabrina Di Gesaro, titolare e direttore artistico della galleria palermitana, che prenderà parte all’evento in qualità di giurata.

A lei il compito, e l’onore, di valutare le quaranta opere in concorso, contribuendo così alla premiazione dei talenti emergenti nel panorama artistico italiano ed estero.

L’evento si terrà domenica 1 settembre 2024, alle ore 18:00 a Castelbuono, uno dei borghi più belli del Parco delle Madonie, in provincia di Palermo.

Quest’anno, il “Centro d’Arte Raffaello” accentua la propria partecipazione al concorso fornendo in esposizione “Marilyn” di Andy Warhol, serigrafia ormai iconica nell’immaginario collettivo che arricchirà ulteriormente la mostra, fornendo al numeroso pubblico presente l’opportunità di vedere da vicino una delle opere che ha caratterizzato il panorama artistico internazionale, simbolo del movimento pop.



La partecipazione al Premio “Castelbuono Cuore d’Artista”, per il secondo anno consecutivo, conferma l’impegno della galleria – che a Palermo ha sede in via Resuttana 414 e via Emanuele Notarbartolo 9/e – nel sostenere i giovani talenti e nel promuovere l’arte contemporanea.

“Sono entusiasta di partecipare, per il secondo anno consecutivo – afferma Sabrina Di Gesaro – a un’iniziativa così importante che promuove la creatività e valorizza i giovani artisti: ritengo che il concorso sia ormai diventato un punto di riferimento per i talenti emergenti”.

“Ringrazio sentitamente il professore Francesco Licciardi, organizzatore del prestigioso Premio – aggiunge – per avermi invitata: la sua passione e la sua dedizione sono fondamentali per il successo dell’evento e la diffusione dell’arte e della cultura a Castelbuono”.

Grazie alla visione e alla capacità organizzativa di Francesco Licciardi, infatti, il Premio “Castelbuono Cuore d’Artista” è infatti diventato un’occasione unica per scoprire talenti emergenti, anche a livello internazionale, e celebrare la bellezza dell’arte.



“Sono onorata – sottolinea Sabrina Di Gesaro – di prendere parte a un’iniziativa che rappresenta un faro per i giovani artisti e offre loro la preziosa opportunità di farsi conoscere e apprezzare nel panorama culturale contemporaneo”.

La dottoressa Sabrina Di Gesaro, inoltre, assegnerà la menzione speciale del “Premio Raffaello” che offrirà a un artista emergente l’opportunità di vedere la sua opera pubblicata sull’e-commerce della galleria, sul sito https://www.raffaellogalleria.com/.

“Sono orgogliosa di assegnare la menzione speciale – afferma – a un nome emergente: è solo uno dei tanti modi in cui una galleria può contribuire a valorizzare e promuovere il lavoro di artisti promettenti”.



“In qualità di gallerista – osserva – credo fermamente che le gallerie d'arte oggi abbiano il dovere di sostenere i talenti emergenti: in un panorama artistico sempre più complesso e competitivo, è fondamentale offrire una piattaforma dove poter esprimere la propria creatività e far sentire la propria voce”.

“Spesso, infatti – conclude – i giovani talenti si trovano a dover affrontare numerose difficoltà nel farsi strada e trovare il proprio spazio all'interno del mondo dell'arte”.