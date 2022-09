Il giovane cantautore lametino Raffaele Renda lascia “Amici 20”

Il giovane cantautore lametino Raffaele Renda è stato costretto ad interrompere il suo percorso artistico al talent show di Amici 20 battuto al ballottaggio da Deddy al termine della terza manche del terzo serale cantando il suo inedito “Focu meu” già ascoltato ed apprezzato da Gerry Scott durante un programma pomeridiano. Il pezzo “Focu meu”, dedicato alla Calabria , “una terra diversa”, da cui Raffaele proviene , e contenente una parte in dialetto, esorta i ragazzi, che sognano, a continuare a farlo perché lamentarsi non aiuterà una generazione né tanto meno abbandonarsi alla rassegnazione.

Significative le parole di Raffaele prima dell’infausto verdetto comunicatogli dalla conduttrice Maria De Filippi nella casetta al termine della trasmissione sentendo di dover andare via. « Qualsiasi cosa succeda è questa la mia strada. Ho avuto tante crisi nella mia vita, pensavo di smettere di cantare. Però la musica mi ha ritrovato, mi ha messo in riga. Mi ha fatto capire che devo fare questo» .

Ricevuta la brutta notizia di abbandonare il programma, Raffaele ha mantenuto un contegno dignitoso senza dar sfogo a lacrimucce o ad atteggiamenti irrispettosi apprezzato dalla conduttrice Maria De Filippi che si è complimentata per la sua educazione, per il saper essere presente in qualsiasi circostanza, per aver saputo ridere anche di cose che magari gli davano “dolore” e per essersi comportato in modo assolutamente onesto e dignitoso all’interno della comunità. Parole incisive che nobilitano non solo Raffaele e danno lustro alla Calabria rappresentata da lui anche nel mondo.

Raffaele, dopo aver ringraziato i compagni di viaggio,che porterà sempre nel cuore, Maria e Arisa, con la quale spera di potere un giorno collaborare e raggiungere i suoi livelli, ha manifestato la sua soddisfazione per aver compiuto « un viaggio bellissimo» e per aver realizzato il sogno di far parte della scuola di Amici. « Sono stato fortunato, forse tanti altri ragazzi sarebbero voluti essere al mio posto» .

Con l’eliminazione di Raffaele la squadra Arisa-Cuccarini perde un pezzo importante soprattutto grazie a Rudy Zerbi che, nonostante riconoscesse la bravura e la perfetta tecnica del cantante lametino, non ha mai smesso di denigrarlo definendolo « cantante da pianobar» facendo nascere l’immaginario Perla Blu dove si sarebbe dovuto esibire il giovane cantante.

Molto duro e difficile è diventato il percorso di Raffaele all’interno della scuola a causa di questa ingiustificata ostilità manifestata da Zerbi in ogni puntata nominando il fantomatico locale e perfino nell’ultima durante la quale si è circondato di palloncini blu sui quali era scritto “ Perla blu” allo scopo di ribadire il suo parere negativo nei confronti del cantautore lametino e, indirettamenbte, inflluenzando la giuria sempre convinta della perfetta tecnica e delle altissime qualità canore di Raffaele, ma lungi dall’ assegnargli il punto dopo ogni esibizione.

Lina Latelli Nucifero

Foto: Raffaele Renda